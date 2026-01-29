Ex Sporting Cristal quedó encantado con los hinchas de Alianza Lima y dejó emotivo mensaje

Alianza Lima está en Huancayo para hacer su debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo. El partido está programado para mañana viernes 30, pero el equipo de Pablo Guede llegó un día antes para tener todo preparado. Lo que no se esperaban era tener un recibimiento masivo de parte de su hinchada. Realmente los hinchas blanquiazules son incondicionales.

El club y jugadores publicaron videos en sus redes sociales sobre el banderazo de los hinchas a las afueras del hotel de concentración. Todos aprovecharon para agradecer el apoyo, pero el que quedó más que encanta fue un ex Sporting Cristal que fue muy criticado por volver al Perú y decidir vestir la camiseta de Alianza Lima. Sí, el mismo Luis Advíncula.

Video: Luis Advíncula

Con dos corazones azul y blanco, Luis Advíncula prácticamente confirma su hinchaje por Alianza Lima. Dijo que cumplía el sueño de su padre y su familia, pero en el fondo, él también está cumpliendo un sueño al ser nuevo refuerzo del club de La Victoria. Ahora espera para hacer su debut de manera oficial, será titular en la Liga 1 ante Sport Huancayo.

¿Hasta cuando firmó Luis Advíncula?

El lateral peruano llegó a un acuerdo con Alianza Lima para jugar hasta fines del 2027, pero podría renovar hasta 2028 si es que se cumplen ciertos objetivos. Si todo sale bien, el equipo blanquiazul tendrá un lateral de experiencia durante los próximos años. Veremos si es vital para que los blanquiazules vuelvan a ganar la Liga 1.

Trayectoria de Luis Advíncula

Luis Advíncula ha jugado en Juan Aurich, Sporting Cristal, Tavriya Simferopol, TSG Hoffenheim, Ponte Preta, Vitória Setúbal y Bursaspor. Su trayectoria internacional continuó en Newell's Old Boys, Tigres UANL, Lobos BUAP y Rayo Vallecano, antes de destacar en Boca Juniors. A inicios de 2026, se confirmó su llegada a Alianza Lima.