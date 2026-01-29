- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Ex Sporting Cristal quedó encantado con los hinchas de Alianza Lima y dejó emotivo mensaje
Jugó con la camiseta de Sporting Cristal, pero llegó a Alianza Lima y se enamoró, ahora se luce emocionado con el apoyo de su hinchada en Huancayo
Alianza Lima está en Huancayo para hacer su debut en la Liga 1 ante Sport Huancayo. El partido está programado para mañana viernes 30, pero el equipo de Pablo Guede llegó un día antes para tener todo preparado. Lo que no se esperaban era tener un recibimiento masivo de parte de su hinchada. Realmente los hinchas blanquiazules son incondicionales.
PUEDES VER: Alineaciones de Alianza Lima vs Sport Huancayo: Inédito once de Guede para su debut en la Liga 1
El club y jugadores publicaron videos en sus redes sociales sobre el banderazo de los hinchas a las afueras del hotel de concentración. Todos aprovecharon para agradecer el apoyo, pero el que quedó más que encanta fue un ex Sporting Cristal que fue muy criticado por volver al Perú y decidir vestir la camiseta de Alianza Lima. Sí, el mismo Luis Advíncula.
Video: Luis Advíncula
Con dos corazones azul y blanco, Luis Advíncula prácticamente confirma su hinchaje por Alianza Lima. Dijo que cumplía el sueño de su padre y su familia, pero en el fondo, él también está cumpliendo un sueño al ser nuevo refuerzo del club de La Victoria. Ahora espera para hacer su debut de manera oficial, será titular en la Liga 1 ante Sport Huancayo.
¿Hasta cuando firmó Luis Advíncula?
El lateral peruano llegó a un acuerdo con Alianza Lima para jugar hasta fines del 2027, pero podría renovar hasta 2028 si es que se cumplen ciertos objetivos. Si todo sale bien, el equipo blanquiazul tendrá un lateral de experiencia durante los próximos años. Veremos si es vital para que los blanquiazules vuelvan a ganar la Liga 1.
Trayectoria de Luis Advíncula
Luis Advíncula ha jugado en Juan Aurich, Sporting Cristal, Tavriya Simferopol, TSG Hoffenheim, Ponte Preta, Vitória Setúbal y Bursaspor. Su trayectoria internacional continuó en Newell's Old Boys, Tigres UANL, Lobos BUAP y Rayo Vallecano, antes de destacar en Boca Juniors. A inicios de 2026, se confirmó su llegada a Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90