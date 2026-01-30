- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Selección peruana
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
Chileno que jugó en Alianza Lima advierte sobre el fichaje de Esteban Pavez: "Es un..."
Los fichajes de la Liga 1 2026 continúan y uno de los últimos en sumar un refuerzos ha sido Alianza Lima con el chileno Esteban Pavez que llega desde Colo-Colo.
El exjugador de Alianza Lima, Rodrigo Pérez Albornoz, se pronunció sobre el fichaje de Esteban Pavez al equipo liderado por Pablo Guede. El elenco blanquiazul está en busca de conseguir un nuevo campeonato nacional tras varios años de sequía. El futbolista chileno también se refirió a la situación actual de la selección peruana tras haber oficializado el fichaje de Mano Menezes.
PUEDES VER: Mr. Peet confirma sensible baja en Alianza Lima para la Copa Libertadores: "3 a 5 semanas"
Esteban Pavez es nuevo fichaje de Alianza Lima tras dejar Colo-Colo, club donde tuvo años destacados y llegó a ser considerado como una de las figuras del elenco. En la última temporada perdió protagonismo y ahora busca un nuevo reto en el fútbol peruano con Pablo Guede.
Exjugador de Alianza Lima advierte sobre fichaje de Esteban Pavez
Rodrigo Pérez es un exfutbolista de chileno y que actualmente es entrenador del Deportes Rancagua de la tercera división de Chile. Su pasado blanquiazul y su conocimiento a los jugadores de su país lo convierte en uno de los referentes para hablar sobre la calidad de Esteban Pavez, flamante fichaje del elenco blanquiazul.
"Pavez es un gran jugador, referente de Colo Colo durante muchos años. Le deseo lo mejor en este nuevo desafío con Alianza, el equipo más grande del Perú", sostuvo Rodrigo Pérez para el programa 'Hora de Lalo' de Radio Ovación.
Alianza Lima fichó a Esteban Pavez para la temporada 2026.
¿En qué equipos jugó Esteban Pavez antes de llegar a Alianza?
Antes de su llegada a Alianza Lima, Esteban Pavez desarrolló una destacada trayectoria en Chile. A sus 35 años, pasó por Colo Colo, Rangers, San Martos de Arica, Unión Temuco, Atlético Paranaense, Al-Nasr, Tijuana y su presente será en Alianza Lima.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90