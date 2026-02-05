Administrador de Alianza Lima se pronuncia tras caída en Paraguay: "Somos favoritos"
Una de las cabezas de Alianza Lima llegó al Perú junto con el plantel y dejó sus impresiones para la revancha en Matute.
Alianza Lima sufrió un duro golpe en su debut en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo Guede parece que se confió y terminó cayendo ante el debutando 2 de Mayo en Paraguay. Parece que el nuevo que mandó el DT no funcionó y ahora deberá cambiar las cosas si es que no quiere quedar eliminado de manera prematura.
El plantel blanquiazul regresó al Perú y uno de los buscados por la prensa fue Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima. Al ser consultado, dijo que aún siguen siendo los favoritos. Esto de cara a la revancha del día miércoles en Matute. En el duelo de vuelta, los blanquiazules deberán revertir el 1-0 para avanzar de fase y medirse a Sporting Cristal.
Video: Jax Latin Media
Se vienen días claves en Alianza Lima. Veremos si están en capacidad de sumar dos victorias importantes para olvidar esta derrota. Primero Comerciantes Unidos por la Liga 1 y luego 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Tienen la gran ventaja de jugar ambos partidos en Matute, por lo que debería ser una obligación para ellos jugar de local.
¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs 2 de Mayo?
El partido de vuelta entre ambos equipos está programado para el miércoles 11 de febrero a las 7:30 PM (horario de Perú). Lo más probable es que se juegue a estadio lleno, ya que el hincha quiere celebrar la clasificación. De no lograr la clasificación puede haber problemas en la interna del club, no se descarta que entre en evaluación la continuidad del DT y su comando técnico.
Por otro lado, Alianza Lima tendrá que evaluar cual será el once titular que tendrá para el partido. Ahora viene de sufrir la baja de su reciente fichaje, el chileno Esteban Pavez. Además, no está confirmada la presencia de Luis Ramos y Luis Advíncula, ambos lesionados.
