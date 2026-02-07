Carlos Zambrano y la vez que confirmó en qué equipo se retirará tras dejar Alianza: "Siempre lo soñé"

Las cosas en Alianza Lima han mejorado un poco tras las separación de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todo esto luego de su problema en Uruguay que terminó con una denuncia en su contra. Tanto Trauco como Peña ya fueron despedidos por el club, así que el único que estaría faltando es el 'León'. Al parecer no llegan a un acuerdo para decirle adiós.

Sergio Peña ya se fue al extranjero y próximamente lo haría Miguel Trauco. Lo que parece que no va a pasar es que el defensa central se vaya al exterior, su deseo sería seguir jugando en el Perú. Ante esto ya muchos lo relacionan con el que sería su nuevo club. Hace años atrás había revelado que su sueño siempre fue retirarse así. Se trata de la Academia Cantolao, equipo que milita en la Liga 2.

Carlos Zambrano con la camiseta del 'Delfín'

Al ser uno de sus mayores deseos, podría ser su primera opción para volver y así retirarse del fútbol. Los hinchas de Alianza Lima ya no quiere más al defensor en el equipo, creen que sus faltas de indisciplina han terminado por hacerle daño a la institución. Ya hasta su dorsal, la camiseta '5', fue entregado a Esteban Pavez, nuevo refuerzo blanquiazul. Con esto se confirma su partida.

¿Por que aún no se anuncia la salida de Zambrano?

La información que vienen manejando gran cantidad de medios es que desde el entorno de Carlos Zambrano vienen trabajando para llegar a un acuerdo, no se descarta que sea algo económico. Por ahora seguirá siendo jugador de Alianza Lima y mientras tanto, el defensa está disfrutando de unas pequeñas vacaciones.

Por el lado de la Academia Cantolao, no se ha revelado algún tipo de declaración de un dirigente en el que se hable de un interés por Carlos Zambrano. Le fecha del inicio de la Liga 2 aún está pactada para marzo.