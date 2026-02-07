Universitario anunció salida de defensor en pleno arranque de la Liga 1 2026: "Gracias..."

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 ha comenzado y está atravesando su segunda jornada. En ese sentido, Universitario de Deportes sorprendió al mundo entero tras confirmar mediante sus redes sociales la salida de un importante defensa central, quien no acompañará al club crema a lo largo de toda la temporada. ¿De quién se trata?

Nos referimos a Rafael Guzmán, joven elemento peruano que tiene 18 años y es una de las grandes promesas que tiene la institución estudiantil. Por lo que su partida ha causado gran conmoción entre todos los aficionados merengues, aunque también se sienten sumamente felices por él debido a que se va a un importante club de Europa.

"Rafael Guzmán Lecaros, integrante del primer equipo proveniente de nuestras divisiones menores, continuará su carrera profesional en Real Betis. En su paso por el club, defendió la camiseta con entrega y profesionalismo. ¡Éxitos en esta nueva etapa, 'Rafa'!", precisó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de 'X'.

Rafael Guzmán se va de Universitario.

Como sabemos, desde hace semana y media se venía analizando la posible transferencia del defensor al fútbol español, pero pese a que todo estaba acordado entre ambas partes todavía faltaban ciertos documentos. Ahora, finalmente la situación está totalmente en regla y el central peruano tendrá su primera experiencia en el extranjero.

Números de Rafael Guzmán en Universitario

De momento, Rafael Guzmán no ha debutado con el primer equipo de Universitario de Deportes, pero la temporada pasada llegó a disputar 14 encuentros con la 'U' en la Liga 3, es decir con la reserva. El defensor consiguió a clasificar a instancias finales de la competición, pero no logró el ascenso a la Liga 2.