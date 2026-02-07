0
EN VIVO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC hoy desde el Inca Garcilaso de la Vega

Universitario anunció salida de defensor en pleno arranque de la Liga 1 2026: "Gracias..."

Universitario confirmó salida de su defensa central para sorpresa de todos sus hinchas, esto con plena Liga 1 2026 ya comenzada.

Francisco Esteves
Universitario anunció salida de su futbolista.
Universitario anunció salida de su futbolista. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 ha comenzado y está atravesando su segunda jornada. En ese sentido, Universitario de Deportes sorprendió al mundo entero tras confirmar mediante sus redes sociales la salida de un importante defensa central, quien no acompañará al club crema a lo largo de toda la temporada. ¿De quién se trata?

Alianza Lima debe reemplazar a Guillermo Viscarra.

PUEDES VER: Alianza Lima convocó a portero de casi 2 metros tras lesión de Guillermo Viscarra

Nos referimos a Rafael Guzmán, joven elemento peruano que tiene 18 años y es una de las grandes promesas que tiene la institución estudiantil. Por lo que su partida ha causado gran conmoción entre todos los aficionados merengues, aunque también se sienten sumamente felices por él debido a que se va a un importante club de Europa.

"Rafael Guzmán Lecaros, integrante del primer equipo proveniente de nuestras divisiones menores, continuará su carrera profesional en Real Betis. En su paso por el club, defendió la camiseta con entrega y profesionalismo. ¡Éxitos en esta nueva etapa, 'Rafa'!", precisó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de 'X'.

Universitario

Rafael Guzmán se va de Universitario.

Como sabemos, desde hace semana y media se venía analizando la posible transferencia del defensor al fútbol español, pero pese a que todo estaba acordado entre ambas partes todavía faltaban ciertos documentos. Ahora, finalmente la situación está totalmente en regla y el central peruano tendrá su primera experiencia en el extranjero.

Números de Rafael Guzmán en Universitario

De momento, Rafael Guzmán no ha debutado con el primer equipo de Universitario de Deportes, pero la temporada pasada llegó a disputar 14 encuentros con la 'U' en la Liga 3, es decir con la reserva. El defensor consiguió a clasificar a instancias finales de la competición, pero no logró el ascenso a la Liga 2.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Carlos Zambrano y la exigencia que impone para dejar de ser jugador de Alianza Lima

  2. ¡Atención! Filtran que Alianza Lima pagó fuerte suma para rescindir contrato de Miguel Trauco

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano