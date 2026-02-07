Dejó Universitario y ahora se deshizo en elogios por Esteban Pavez en Alianza Lima: "Una bestia"

Esteban Pavez fue el último fichaje extranjero que llegó a tienda blanquiazul esta temporada. El volante chileno se sumó a Alianza Lima procedente de Colo Colo con el objetivo de ser campeón nacional y hacer historia en La Victoria. Gabriel Costa, ex Universitario también se pronunció respecto al fichaje del pivote de 35 años al club íntimo y dejó un firme comentario.

PUEDES VER: Carlos Zambrano y la exigencia que impone para dejar de ser jugador de Alianza Lima

Dejó Universitario y ahora elogió a Esteban Pavez tras su fichaje por Alianza Lima

En una entrevista con el programa de YouTube 'Mano a Mano', el exmediocampista ofensivo de Sporting Cristal, que también tuvo la chance de vestir la camiseta del 'Cacique', destacó el buen presente futbolístico que vive Pavez, asimismo elogió su trayectoria profesional y dejó en claro que su liderazgo será clave para cumplir con los objetivos esta campaña.

Esteban Pavez llegó a Alianza Lima como el último fichaje extranjero este 2026

"Es una bestia, llega en un momento bien, la carrera que tiene es espectacular, aparte la personalidad que tiene, la forma de ser él en el día a día, de trabajo de competir. Justo viene a aportar muchísimo al equipo, al club, se va a relacionar bien", sostuvo el 'Gabi' Costa.

Del mismo modo, el uruguayo nacionalizado peruano habló sobre la lesión que sufrió el chileno durante el duelo contra 2 de Mayo en Paraguay por Copa Libertadores, a lo que no dudó en señalar que con ello deberá regresar más fortalecido.

"Sí el otro día estaba mirando el partido y le pasa eso (esguince), pero es un tropiezo y cuando vuelva le va a hacer muy bien al equipo", añadió Costa.

¿Qué lesión sufrió Esteban Pavez en Alianza Lima?

Según el reporte médico que emitió Alianza Lima, el volante Esteban Pavez sufrió un "esguince de primer grado al ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. De acuerdo a lo estimado, el futbolista podría ser baja entre 2 a 3 semanas.