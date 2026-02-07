¿Vuelve? Luis Ramos dio detalles de su recuperación en Alianza Lima tras lesión: "Estoy..."

Si hay un fichaje que ilusiona en Alianza Lima es Luis Ramos. El delantero no ha tenido muchas oportunidades, pero cuando le tocó jugar destacó y ya hasta anotó goles. La mala noticia es que sufrió una lesión: distensión del recto femoral izquierdo. Es por esta razón que no fue opción para Pablo Guede en el debut de la Copa Libertadores.

Con dos partidos importantes en el camino, era una urgencia saber como iba la recuperación del ex América de Cali y él mismo se encargó de dar los detalles de su lesión. "Estoy en óptimas condiciones para poder jugar, me siento al 100% y quedo a disposición del comando técnico", esta fue la palabra del propio Luis Ramos. Veremos si Guede lo termina convocando.

Luis Ramos confirma su recuperación al 100%

Alianza Lima tiene que enfrentar a Comerciantes Unidos por la Liga 1 y a los días tendrá que recibir a 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Copa Libertadores. La gran ventaja es que ambos enfrentamientos se disputarán en Matute, ahora mismo los blanquiazules están obligados a obtener esas dos victorias. Ojo que esta semana que viene es crucial.

¿Quién será el delantero titular?

Con el regreso de Luis Ramos, el DT blanquiazul tendrá un gran dolor de cabeza para armar su once. Pablo Guede viene de ser cuestionado por sus constantes cambios de alineación y ahora su obligación debe ser poner a lo mejor de lo mejor. Ya intentaron con Federico Girotti, de nuevo, pero ahora mismo, tras el regreso de Ramos, Paolo Guerrero sería el '9' titular.

Otra de las opciones es que el argentino utilice un sistema con dos delanteros, esto le abre una posibilidad a Luis Ramos de ser titular. El día de mañana se revelará el once titular, ya jugadores como Kevin Quevedo, Alan Cantero y Jairo Vélez estarían entrando al equipo para buscar su segunda victoria en la Liga 1.