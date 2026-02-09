Alejandro Duarte dio fuerte revelación tras ser titular con Alianza Lima: "Lesionarme..."

Una de las más sensibles bajas que ha sufrido Alianza Lima en este comienzo de temporada ha sido Guillermo Viscarra, quien estará fuera por alrededor de seis semanas. Como ya sucedió ante Comerciantes Unidos, Alejandro Duarte se debe adueñar del arco blanquiazul hasta que el boliviano se recupere.

El exguardameta de Sporting Cristal asegura estar preparado para ser titular, además resaltó la victoria del elenco íntimo, que le permite ser uno de los punteros del certamen.

"Me estuve entrenando bien, manteniéndome bien físicamente, con muchas ganas de volver a sumar minutos, y contento por el triunfo que es lo más importante", dijo el portero de 31 años tras el encuentro en Matute.

Asimismo, Duarte contó que sufrió una situación similar cuando atravesaba su mejor momento y ahora espera aprovechar esta chance para demostrar sus condiciones.

"Las oportunidades en el fútbol van y vienen en cualquier momento. Me tocó el escenario al revés, de lesionarme en mi mejor momento, ahora me vine preparando para cuando se me dé la oportunidad, así que me he preparado bien y creo que puedo estar a la altura", agregó.

Alejandro Duarte con camiseta de Alianza Lima.

Finalmente, Alejandro Duarte cree que Alianza Lima puede remontar la eliminatoria ante 2 de Mayo y avanzar a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 en Matute.

"La gente nos apoyará mucho para hacer sentir la localía. Vamos a tratar de buscar el gol de diferentes maneras como hoy, y creo que lo vamos a poder sacar adelante", culminó.