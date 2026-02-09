Bolivia tomó radical postura sobre Viscarra para el repechaje tras su lesión con Alianza: "Va a..."

0
Jasmin Huaman
Guillermo Viscarra recibe dura noticia sobre convocatoria para el repechaje.
Guillermo Viscarra recibe dura noticia sobre convocatoria para el repechaje. | Foto: Composición Líbero
Alianza Lima anunció la lesión de Guillermo Viscarra, quien estará de baja durante unas semanas y se perderá importantes partidos de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, la selección boliviana sorprendió al revelar que si tendrán en cuenta al arquero blanquiazul para el repechaje ante Surinam que se jugará en México.

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, jugará el repechaje

A pesar de la lesión que lo llevó a alejarse del arranque de la temporada de Alianza Lima, la prensa en Bolivia asegura que el arquero de 33 años sí será parte de la convocatoria para jugar la repesca ante Surinam en busca de seguir el sueño de clasificar al Mundial.

Según revelaron, una fuente cercana a la Federación Boliviana de Fútbol (FF), reveló detalles sobre la convocatoria que alistan para el partido más importantes de la historia del país. "Estará con nosotros en México", explicaron asegurando que Viscarra sí estará presente en la lista de convocados.

La presencia de Guillermo Viscarra no corre riesgo en el repechaje de Bolivia. El arquero se lesionó en el partido ante 2 de Mayo en Paraguay y que sirvió como oportunidad para Duarte en Alianza Lima.

La Federación Boliviana de Fútbol está segura que la recuperación de Guillermo Viscarra será a tiempo, por lo que se descarta cualquier riesgo para su llegada al duelo ante Surinam.

¿Cuándo juega Bolivia vs Surinam?

El partido entre Bolivia vs Surinam por el sueño de la clasificación al Mundial se jugará el 26 de marzo en México. De superar esta etapa, la selección boliviana tendrá que enfrentarse a otro rival y vencerlo.

