Leao Butrón enciende la polémica tras saludo a Alianza Lima: "El único grande"

Alianza Lima está de aniversario, son 125 años de vida institucional. Por esta razón recibieron muchos saludos y felicitaciones, uno de esos saludos fue de Leao Butrón. El excampeón blanquiazul es hincha hasta los huesos y no dudó en recordar sus mejores etapas como arquero. Fue campeón en diferentes años, pero su campaña más recordada es la del 2017.

"Felices 125 años al único equipo grande del país ¡Arriba Alianza toda la vida!", escribió Leao Butrón en sus redes sociales. Rápidamente recibió respuestas de varios hinchas, en especial los de Universitario. Pasa que no están de acuerdo con lo dicho por el exarquero: "el único grande del país". No es la primera vez que 'San Leao' deja indirectas en redes.

Leao Butrón saluda a Alianza Lima por su aniversario | X

Leao Butrón dejó su huella en Alianza Lima

Leao Butrón es recordado como uno de los máximos referentes modernos de Alianza Lima, siendo pieza fundamental en la obtención del título nacional en 2017. Aquella temporada, con 40 años, mostró un nivel espectacular que le permitió ser elegido el mejor jugador del torneo, rompiendo una sequía de 11 años sin campeonatos para el club.

Su liderazgo bajo los tres palos y su capacidad para realizar atajadas imposibles lo convirtieron en un ídolo indiscutible para la hinchada blanquiazul. En total, Butrón conquistó tres títulos nacionales con Alianza Lima (2004, 2005 y 2017), consolidando un legado de seguridad y jerarquía que pocos porteros han logrado igualar en la historia reciente del equipo.