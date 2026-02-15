Prensa ecuatoriana expresa su enojo tras ataque racista contra Eryc Castillo: "El respeto no es negociable"

Gonzalo Núñez ha protagonizado llamativas situaciones en el Perú, pero esta vez superó sus propios límites al referirse de manera despectiva a Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima, haciendo comentarios indignantes en referencia a su tono de piel. La prensa de Ecuador no demoró en expresar su enojo y uno de los diarios más leídos de dicho país se pronunció al respecto.

Días después de las lamentables palabras que eligió Gonzalo Núñez para opinar sobre Eryc Castillo, Fernando Gaibor salió al frente y mostró su molestia sobre la poca importancia que se le dio al caso. Por ello, la prensa ecuatoriana destacó la actitud del jugador de Alianza Lima y juzgó, nuevamente, al comentarista deportivo.

Prensa ecuatoriana se pronuncia por ataque racista hacia Eryc Castillo

En Ecuador se dio a conocer el lamentable suceso protagonizado por Gonzalo Núñez durante el programa radial de Exitosa Deportes que se encontraba en vivo y era transmitido a nivel nacional en todo el Perú. El comentarista realizó un ataque racista contra el jugador de Alianza Lima y a pesar de las disculpas y pronunciamiento de la institución donde trabaja, la prensa ecuatoriana no perdona.

"El mensaje final fue claro: respeto para la prensa, para la hinchada y para todos. Pero también coherencia. Gaibor no evade responsabilidades deportivas, pero tampoco acepta que temas sensibles se diluyan en el ruido mediático. Su postura fue firme, sin elevar el tono, pero con un fondo contundente: el fútbol se discute en la cancha, pero el respeto no es negociable", señaló El Expreso de Ecuador.

(Video: Jax Latin Media)

Fernando Gaibor aprovechó que tenía la atención de la prensa en su llegada a Lima desde Trujillo y salió a defender a su compatriota. Las palabras del jugador de Alianza Lima también fueron noticia en Ecuador.

Exitosa suspende a Gonzalo Núñez

Radio Exitosa anunció la suspensión de Gonzalo Núñez tras los comentarios racistas hacia Eryc Castillo. "Exitosa rechaza categóricamente las recientes expresiones de Gonzalo Núñez emitidas durante el programa Exitosa Deportes. Ante este hecho, nuestra institución le exigió las disculpas públicas correspondientes y ha decidido suspenderlo con el fin de que reflexione sobre sus actitudes y excesos verbales, los cuales resultan inaceptables", dicen en el comunicado.