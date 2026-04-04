'Puma' Carranza dio fuerte comentario sobre tragedia en Matute con hinchas de Alianza: "Es..."

Hinchas de Alianza Lima vivieron un trágico momento en el banderazo previo al clásico ante Universitario de Deportes luego de que una avalancha terminó en una persona fallecida y varios heridos dentro del Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Tras ello, quien salió al frente para dar un delicado mensaje fue José Luis Carranza, ídolo del cuadro crema.

José 'Puma' Carranza dio fuerte comentario sobre tragedia en el Estadio Alejandro Villanueva con hinchas de Alianza Lima

El exjugador de Universitario utilizó sus redes sociales para dar un mensaje sobre el duro momento que atraviesa Alianza luego que en medio de un banderazo falleciera un hincha en la tribuna sur de Matute.

Para el ‘Puma’ Carranza esta tragedia duele en el corazón y sobre todo en quienes son apasionados con los colores de un club. Por ello mandó un sentido mensaje a todos los familiares de los afectados y sobre todo de la persona muerta.

“Hoy el corazón duele.Lo ocurrido en Matute durante el banderazo nos golpea a todos como hinchas y como personas. Mi solidaridad total con las familias afectadas y con cada uno de los que vivieron momentos de angustia y dolor”, comenzó diciendo.

El mensaje del 'Puma' Carranza sobre la tragedia en Matute con los hinchas de Alianza Lima

Asimismo, el ídolo de Universitario de Deportes, José ‘Puma’ Carranza, indicó que un clásico peruano debe realizarse con mucha paz y no violencia, por lo que pide a todos los hinchas que participen de este partido de la forma correcta, con respeto y humanidad.

“El fútbol es pasión, es identidad, pero nunca debe convertirse en violencia. Hoy más que nunca necesitamos respeto, unión y humanidad dentro y fuera de la cancha. Que este momento nos haga reflexionar. No podemos seguir normalizando estos hechos”, finalizó.

Tragedia en Matute previo al Universitario vs Alianza Lima

Hinchas de Alianza Lima decidieron organizar un banderazo en la previa al clásico ante Universitario de Deportes; sin embargo, una tragedia sucedió luego de que una avalancha en la tribuna sur del Estadio Alejandro Villanueva, Matute, terminó en un fallecido y más de 30 personas heridas.