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Prensa extranjera destacó a Alianza Lima por fichaje de jugador de más de un millón: "Histórico"

Alianza Lima cerró una nueva incorporación en busca de ser campeón del Torneo Clausura y un medio internacional no dudó en pronunciarse con halagos.

Angel Curo
Prensa extranjera destacó a Alianza Lima por fichaje de jugador de más de un millón
Prensa extranjera destacó a Alianza Lima por fichaje de jugador de más de un millón | Composición Líbero
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Alianza Lima es consciente de que tiene la dura tarea de repetir su rendimiento en el Torneo Clausura para acercarse al título de la Liga 1 2026. Por ello, en pleno mercado de pases, la escuadra blanquiazul concretó el fichaje de un destacado jugador para potenciar su plantel y ahora la prensa extranjera se pronunció con importantes elogios.

Alineaciones Alianza Lima vs Sport Huancayo por fecha 1 del Torneo Clausura

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: el formidable once de Guede para ganar en Matute

Prensa extranjera destacó a Alianza Lima por fichaje de jugador de más de un millón

Recientemente, el periodista José Varela reveló que el futbolista Nicolás Díaz se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima para el segundo tramo de la temporada. Su llegada no solo ha generado la expectativa de los hinchas, sino que también generó elogios por parte del prestigioso ´Diario AS’.

El mencionado medio dedicó una nota en su sitio web chileno reaccionando a la noticia, en donde en el titular destacaron que el central dejará México para firmar por un histórico club sudamericano. Una muestra de la importancia de los íntimos en el mundo.

Nicolás Díaz, Alianza Lima

Diario AS de Chile señaló a Alianza Lima como "histórico" tras el fichaje de Nicolás Díaz

Del mismo modo, dentro de su nota remarcaron que el central chileno volverá al fútbol sudamericano para reencontrarse con Pablo Guede, quien lo dirigió en Palestino. Además, resaltaron a Alianza Lima como el club más popular del fútbol peruano.

“En el elenco del país limítrofe, Díaz volverá a encontrarse con Pablo Guede, con quien coincidió en su etapa en Palestino. Entonces, el defensa recién despuntaba en el profesionalismo. Ahora, el ex Palestino estará bajo la conducción del DT argentino en un cuadro con historia en el continente y el más popular del fútbol peruano, mencionaron.

¿Cuándo se unirá Nicolás Díaz a Alianza Lima?

De acuerdo con lo señalado por el periodista Gerson Cuba, Nicolás Díaz está convocado para unirse a Alianza Lima este lunes 20 de julio. A su llegada pasará los exámenes médicos y la sesión de fotos para su presentación oficial.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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