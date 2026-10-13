Alianza Lima consiguió una victoria trascendental tras imponerse por 2-1 ante Cusco FC en la difícil plaza del Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Con este resultado en la ciudad imperial, el conjunto blanquiazul volvió a meterse de lleno en la pelea por el título del Torneo Clausura, con el objetivo de consagrarse campeón directamente sin necesidad de disputar los playoffs.

A pesar de haber sumado los tres puntos, el compromiso estuvo marcado por una jugada polémica tras un gol anulado a Kevin Quevedo por una supuesta posición adelantada. Aunque en diversas repeticiones se observó que el atacante pudo haber partido desde su propio campo, el VAR ratificó el fuera de juego al considerar que alguna parte del cuerpo del futbolista se encontraba en terreno contrario, cobro que desató la indignación de la delegación íntima.

En conferencia de prensa posterior al encuentro, el técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, expresó su profundo malestar por las reiteradas malas intervenciones arbitrales, según su análisis, que han afectado al equipo. El estratega argentino dejó entrever su preocupación ante lo que considera una tendencia para evitar que la institución victoriana logre el título de forma directa, forzando la disputa de semifinales o finales en la definición del campeonato.

Pablo Guede arremetió contra el VAR tras gol anulado en Cusco.

De acuerdo con un informe publicado en la edición impresa del diario Líbero, son hasta ocho jugadas controversiales en las que el club victoriano siente que ha visto perjudicado a lo largo del certamen. Entre los reclamos expuestos por la interna íntima destacan varios penales no sancionados, acciones merecedoras de tarjeta roja que no terminaron en expulsiones para los rivales y la reciente anulación del tanto en la ciudad del Cusco.

En ese sentido, la molestia principal radica en que cada una de estas acciones debió o llegó a ser analizada minuciosamente por el equipo encargado del videoarbitraje. Pese a que algunas incidencias pudieron pasar desapercibidas para el juez principal durante el trámite de los partidos, en La Victoria consideran que el VAR sí tuvo el tiempo y las tomas para revisarlas, pero terminó ratificando cobros que consideran no fueron correctos o no invitaron a la revisión en jugadas que pudieron haberlo hecho.

Alianza Lima y las 8 jugadas polémicas que reclama en el Clausura