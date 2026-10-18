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Fernando Gaibor rotundo tras victoria de Alianza Lima sobre atlético Grau: "No hay margen de error"

Fernando Gaibor analizó el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau y dejó un contundente mensaje de cara a la recta final del Torneo Clausura.

Eduardo Chirinos
Fernando Gaibor se pronunció tras el triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau
Fernando Gaibor se pronunció tras el triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima consiguió tres puntazos al derrotar por 3-1 a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los íntimos sumaron 22 unidades y se metieron nuevamente en la lucha por el primer lugar del campeonato, a falta de cinco partidos para el final de temporada. Tras el final del compromiso, Fernando Gaibor dio sus impresiones sobre el encuentro ante el ‘Patrimonio de Piura’ y dejó una firme reflexión de cara a la recta final de la Liga 1 2026.

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Fernando Gaibor rotundo tras triunfo de Alianza Lima sobre Atlético Grau

En declaraciones para L1 MAX tras el partido, el mediocampista ecuatoriano, considerado la figura del duelo ante los piuranos, señaló que el plantel dirigido por Pablo Guede se mantiene enfocado para lograr el ansiado título nacional sin tener que disputar playoffs. Consciente de lo ajustado que está la tabla, Gaibor precisó que no existe margen de error en estas últimas jornadas.

Alianza Lima, Atlético Grau

Alianza Lima venció 3-1 a Atlético Grau por el Torneo Clausura

“Nosotros, puertas adentro, estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y de lo que nos estamos jugando. Sabíamos que íbamos a jugar con un rival muy difícil y, gracias a Dios, pudimos sacar los tres puntos”, señaló en diálogo con Ana Lucía Rodríguez.

Esta etapa del torneo se vuelve así, no hay margen de error, así que, contento porque el grupo sabe imponerse ante estas situaciones que se vuelven difíciles y gracias a Dios nos vamos hoy con el triunfo”, finalizó.

Vale precisar que Alianza Lima suma una racha de tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura. Su última derrota fue en el clásico ante Universitario por la fecha 9. Luego de ello, lograron vencer a ADT (2-0), Cusco FC (2-1) y Atlético Grau (3-1).

Próximo partido de Alianza Lima

Recordemos que el próximo partido de Alianza Lima está programado para el domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m., cuando visite en el Estadio 25 de Noviembre a CD Moquegua, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

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