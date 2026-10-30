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¿Eryc Castillo está lesionado? Revelan la verdad detrás de su sorpresivo cambio ante Sporting Cristal

¿Qué pasó con la 'Culebra'? Castillo había convertido el 2-1 ante Sporting Cristal y Pablo Guede decidió cambiarlo para el segundo tiempo.

Gary Huaman
Eryc Castillo lleva anotados 19 goles con la camiseta de Alianza Lima esta temporada.
Eryc Castillo lleva anotados 19 goles con la camiseta de Alianza Lima esta temporada. | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima no pudo derrotar a Sporting Cristal y perdió por 3-2 en el Gallardo por el marco de la jornada 14 del Torneo Clausura. Sin embargo, hubo un momento en el que el partido estaba empatado 2-2 y que los blanquiazules arrancaron el segundo tiempo sin su goleador Eryc Castillo.

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El ecuatoriano había sido el encargado de convertir el 2-1 momentáneo a favor de los íntimos y estaba siendo un peligro constante para la defensa celeste. No obstante, grande fue la sorpresa de todos los hinchas aliancistas al ver que Pablo Guede decidió dejarlo en el banco de suplentes para hacer ingresar a Kevin Quevedo.

En la transmisión señalaron que no se encontraba lesionado, ni mucho menos fue por una decisión táctica, sino todo lo contrario, se encontraba enfermo. Información que fue corroborada por el periodista Gerson Cuba, quien remarcó que Eryc Castillo "fue sustituido por un proceso gripal que mantiene".

Eryc Castillo lleva anotados 19 goles con Alianza Lima.

Eryc Castillo lleva anotados 19 goles con Alianza Lima.

En cuanto a su presencia para el próximo partido, el comunicador resaltó que la 'Culebra' estará apto para enfrentar a Ciencianoen Matute. De cara a este partido, el plantel se encontraban de licencia y recién este sábado volverán a los entrenamientos con el objetivo de derrotar al Papá.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Cienciano y se llevará a cabo el martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión estará a cargo del canal L1 Max que puedes encontrar en las señales de DIRECTV, Movistar, Claro TV y Best Cable, entre otros.

Si deseas seguir el cotejo vía streaming, entonces deberás conectarte a L1 Play o también en la página web de Líbero, donde te llevaremos la mejor información y el minuto a minuto de este partido.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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