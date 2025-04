Christian Cueva dio importante noticia sobre su futuro tras rumores que dejaría Cienciano

Quien no la pasaba muy bien es Christian Cueva tras no ser convocado por Cristian Díaz, ahora ex técnico del Cienciano, en el último partido del cuadro cusqueño ante Alianza Universidad . Tras está situación explicó, a través de las diferentes cámaras, su actual situación tras los rumores de su salida. Entérate qué dijo.

Con esto, Christian confirmó su continuidad en el mítico campeón de la Copa Sudamericana. Además, explicó su relación con el ahora ex DT de Cienciano, Cristian Díaz. Ante la pregunta si hay alguna explicación de su no convocatoria, el futbolista dijo: “No para nada, yo he dicho siempre que lo mejor es prepararse. Yo creo que tanto Gastón, Cristian y todo el comando técnico me están ayudando para volver estar al 100 y ya estamos cerca, estamos en 99”.