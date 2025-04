Fabián Bustos se va de Universitario y Ricardo Gareca se volvió tendencia: ¿Por qué?

Fabián Bustos habría decidido su camino a seguir. Olimpia de Paraguay sería su nueva casa, según medios internacionales, y tendría que dejar Universitario en medio de una pésima Copa Libertadores. Ante esto, usuarios de las redes sociales no dudaron en poner el nombre de Ricardo Gareca en tendencia ¿A qué se debe? Entérate .

Hinchas de Universitario de Deportes no se guardaron nada y abarrotaron X (antes Twitter) con diferentes nombres en reemplazo del entrenador argentino. Si bien pusieron como primera opción a Jorge Fossati también hablaron de Ricardo Gareca como una de las posibilidades en ponerse buzo crema .

Gareca sería el indicado para reemplazar a Fabián Bustos

Es importante mencionar que el “tigre” no es ajeno de la U, ya que estuvo dirigiendo en el año 2007 en reemplazo del DT paraguayo Julio Gómez Cáceres. Ricardo logró ingresar a la Copa Sudamericana 2008, pero no logró el título nacional.

Como se sabe, por el momento Gareca no podría formar parte de la U, ya que tiene un contrato que respetar con la selección de Chile. No obstante, desde tierras mapochas indican que el ex DT de Vélez está a un paso de salir y además existe una cláusula de salida que podría significar el regreso del argentino que logró clasificar a la selección peruana al Mundial Rusia 2018.