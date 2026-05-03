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Técnicos de Cienciano y Comerciantes protagonizan fuerte bronca: "Así les quedó el or..."

Los técnicos Horacio Melgarejo y Claudio Biaggio protagonizaron una fuerte pelea tras el partido de la Liga 1 en el estacionamiento del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Antonio Vidal
Claudio 'Pampa' Biaggio buscó encarar a Horacio Melgarejo tras el partido. Foto: composición Líbero/Gusandro
Claudio 'Pampa' Biaggio buscó encarar a Horacio Melgarejo tras el partido. Foto: composición Líbero/Gusandro
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¡Escándalo en la Liga 1! Tras el partido entre Cienciano del Cusco y Comerciantes Unidos, encuentro que, por cierto, terminó 1-0 a favor del Papá, se viralizó rápidamente un video en el que se pudo observar a los entrenadores de ambos equipos protagonizando una tensa pelea, la cual casi llega a mayores de no ser por la intervención de la Policía Nacional.

Juan Pablo II recibirá a Universitario en Trujillo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

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En el video se puede observar cómo Claudio ‘Pampa’ Biaggio busca ir a encarar a Horacio Melgarejo tras el compromiso. Esto debido a que, según explicó personal del técnico del cuadro cutervino, el DT argentino les faltó el respeto. ¿Qué pasó?

Técnicos de Cienciano y Comerciantes Unidos protagonizan fuerte bronca

Se informa que Pampa esperó a Melgarejo para encararlo en el estacionamiento, ante la mirada de varios hinchas que se encontraban en el recinto. Esto debido a que, tras el agónico gol de Cienciano, su técnico realizó un gesto que no cayó bien.

Video: Gusandro

Comando técnico de Comerciantes Unidos explicó lo sucedido

Gracias al video difundido por el usuario de X Gusadro, quien obtuvo parte de las declaraciones del comando técnico de Comerciantes Unidos, se conoció cuál fue el gesto que realizó Horacio Melgarejo.

“Sale y nos dice: “Así les quedo el ort*”, ¿ese es el entrenador que ustedes tienen? ustedes tienen una imagen. Cienciano es un club enorme, no merece el técnico de mier*** que tienen”, explicó el personal del comando técnico cutervino.

Video: Gusandro

¿Habrá sanciones para los entrenadores de Comerciantes Unidos y Cienciano?

Cabe señalar que, de momento, la Liga 1 no se ha pronunciado sobre este tema. Sin embargo, es posible que haya una sanción para ambos técnicos tras este fuerte encontronazo.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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