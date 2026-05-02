Colegio de Periodistas del Perú tuvo firme pronunciamiento contra DT de Cienciano: "Inaceptable"

Cienciano logró un histórico triunfo frente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. El encuentro terminó 1-0 a favor del Papá y, con gol de Neri Bandiera , le dio una alegría a la hinchada cusqueña. Sin embargo, más allá de la victoria, Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, tuvo un fuerte cruce con periodistas.

Con frases cargadas de ironía y notable molestia, consideró que hubo una falta de reconocimiento hacia sus jugadores. Sus palabras fueron viralizadas rápidamente por su trato a la prensa. En ese sentido, mediante sus redes sociales, el Colegio de Periodistas del Perú emitió un comunicado con una postura tajante.

“El Colegio de Periodistas del Perú expresa su más enérgico rechazo a las expresiones del director técnico del Club Cienciano durante la conferencia de prensa posterior al partido frente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el 29 de abril en Cusco, por constituir una falta de respeto inadmisible hacia periodistas en el ejercicio de su labor”.

“Resulta inaceptable que se pretenda descalificar o confrontar a profesionales de la prensa por el contenido de sus preguntas. Informar, cuestionar y repreguntar no son actos de provocación, sino funciones esenciales del periodismo que no pueden ser limitadas ni desacreditadas”.

“Las conferencias de prensa son espacios formales que exigen respeto, responsabilidad y conducta acorde a la representación institucional. Actitudes de esta naturaleza deterioran el vínculo entre el deporte y la prensa, y afectan principios básicos de convivencia profesional”.

“Exigimos al Club Cienciano un pronunciamiento claro sobre lo ocurrido y la adopción de medidas que garanticen el respeto a la labor periodística”, se lee en el comunicado del gremio.

Colegio de Periodistas se pronunció tras las declaraciones de DT de Cienciano

Horacio Melgarejo defendió su postura

Cabe señalar que, en una reciente entrevista con L1 Radio, el estratega argentino defendió su postura y señaló que le hicieron preguntas con mala intención.

"El que me hizo la primera pregunta, no sé si es periodista o una persona con micrófono, me hizo una pregunta con mala intención. Cuando yo me enojo, el segundo y tercer periodista me hace la misma pregunta. ¿Tú qué pensarías?”.

"En los tres meses, uno solo me dijo 'profe, está haciendo un buen trabajo' y le dije 'yo no los jugadores'. Había otro periodista que ya no va más, durante cinco conferencias '¿por qué no juega Caparó?'. Caparó es un chico que está en formación, en pleno crecimiento, que está cedido de Cristal, que es un grandísimo jugador, una excelente persona y es cusqueño. El día que jugó Caparó, me dijo 'Profe, ¿por qué no hicieron más goles?' en vez de decir, 'profe, bien Caparó, ¿no? Hay que ser consecuentes con lo que uno piensa, con lo que uno habla, porque sino, definitivamente hay mala intención", acotó.