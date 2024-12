Francisco Sagasti observó Ley concursal que regula a la 'U', Cienciano y Sport Boys

Francisco Sagasti explicó en la carta enviada a Mirtha Vásquez, "la Autógrafa genera vacío en la regulación de los clubes concursados" puesto que "no establece regulación alguna referida de los clubes de fútbol profesional, sino que más bien se limita a suspender la aplicación de toda normativa relacionada a los procedimientos concursales".

Para el mandatario el proyecto de Ley 6863, que tiene como fin el fortalecimiento de la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística en el Perú, "genera una incertidumbre en la que incluso no queda claro qué es lo que se pretende […] con los clubes de fútbol profesional sometidos a concurso".

La Ley 6863 pretendía la prohibición de enajenación de los activos tangibles e intangibles de los clubes profesional concursados. El presidente Sagasti observó este segundo punto debido a que toda "persona jurídica tiene obligaciones legales corrientes que cumplir, por ejemplo, con sus trabajadores, y puede ocurrir que, precisamente por honrarlas, su patrimonio disminuya. Prenteder que esto último no sea posible, carece de sentido".

Francisco Sagasti considera contraproducente que la Autógrafa tenga como efecto "que no pudean iniciarse nuevos procediminetos concursales" entorno al "ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a curso".

También señala que "debe considerarse que en tanto no se haya iniciado el procedimiento concursal, las obligaciones del deudor son plenamente exigibles y el señalar que se encuentra prohibida la enajenación de los activos tangibles e intangibles de los clubes […] solo aplicaría de aquellos sometidos a un proceso concursal a la fecha de la publicación de la autógrafa".

Hace hincapié que no han establecido plazos para la suspensión de la Ley N° 29862 (Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú) y para la Ley N° 30064 (Ley Complementaria para la Reestructuración Económica de la Actividad Deportiva Futbolística). Así, como algunos procedimientos concursales.

"El artículo 6 de la Autógrafa establece la conformación de una comisión alto nivel que debe, en un plazo, de 45 días calendario, elaborar y proponer un nuevo marco legal […], pero el mandato es solo para elaborar y proponer. No existe un plazo perentorio para que el Pleno del Congreso debata y analice los resultados del trabajo asignado".

Francisco Sagasti señala a los cinco clubes que deben 165 millones de soles y que solo un club (Universitario de Deportes) no ha pagado su deuda, la cual asciende al 141.9 millones de soles.

"Debe destacarse que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley […] En dicho contexto, la citada Autógrafa no observa en su proceso de aprobación o en los casos que describe el tratamiento propuesto (que) obedezca a la discriminación positiva o acción positiva".

"No se entiende ni se desarrolla a qué se refiere la Autógrafa cuando alude el rol de la SUNAT es para fines estrictamente administrativos y correspondencia. De otro lado, no queda claro cuáles serían las normas que regirían el accionar de la presidencia de la Junta de Acreedores si toda la normativa sobre el particular está suspendida".