'Puchungo' Yáñez revela que Hernán Barcos habría maltratado a juveniles de Alianza

Fue entonces que el ex volante indicó haber obtenido una información entorno al 'Pirata'. " Hablando de Barcos… He escuchado ¿Qué hay un maltrato del hombre con los muchachitos (de Alianza) ?", acotó.

Carlos Alberto Navarro, conductor del programa PBO Campeonísimo, asintió lo mencionado. " A mí me han dicho que (Barcos) se está yendo de boca, que está agrandado ".

Puchungo Yañez agregó su información al mencionar que entre dos a tres referentes de Alianza Lima no estarían del todo de acuerdo con el accionar de Hernán Barcos. "Y que dos a tres referentes, referentes de Alianza Lima, no están contentos. Ojalá que lo arreglen porque ya ha levantado varios 'bracitos' cuando no le han dado pase".