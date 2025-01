Ángel Comizzo se volvió tendencia porque hinchas piden su salida

El último martes Universitario logró empatar sobre la hora a Sporting Cristal en un partido en el cual los cremas iban perdiendo por 2 goles a a 0; sin embargo, el punto de oro conseguido no es suficiente para los hinchas merengues, quienes expresaron su molestia contra el técnico y pidieron su salida.

Como se sabe, es público que un cierto sector de hinchas de Universitario no quieren a Angel comizzo y esto no es reciente, sino viene desde la temporada anterior. El argentino no goza de confianza de los seguidores cremas, pero también hay otros que respaldan su trabajo.