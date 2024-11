Casi 20 minutos más se jugaron en el Cristal vs USMP por disposición de Kevin Ortega

El Sporting Cristal vs. San Martín dejó muchas cosas, pero una de las más llamativas fue la cantidad excesiva de minutos que añadió Kevin Ortega al compromiso. El partido casi se llega a jugar hasta los 110’ y en ese lapso hubo un gol y una polémica expulsión.

Sin embargo, producto de aquella tarjeta roja y de que Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, se quejara por un penal no cobrado, Kevin Ortega decidió que el compromiso se iría hasta los 108’ minutos y ello causó la sorpresa en todos los televidentes.

Por otra parte, una vez culminado el encuentro se realizaron las mencionadas acusaciones en contra del árbitro. “Kevin Ortega me insultó todo el partido. A José Inga le decía: ‘Tu arquero es una mazamorra’”, señaló Diego Penny a las cámaras de Gol Perú.

“Árbitros como Kevin Ortega no pueden seguir arbitrando. Le falta el respeto a los jugadores. Los que me están escuchando saben a qué me refiero”, añadió el portero ‘albo’, mostrando su indignación ante los hechos presenciados sobre la hora del partido.