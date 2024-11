Disputa vigente: hinchas de Alianza y Universitario en debate por el título del 34

Pese a que no hay competencia vigente, los hinchas de Alianza Lima y de Universitario se mantienen en debate. Esta vez por el título peruano de 1934, del cual —ambos bandos— aseguran ser los dueños.

"Solo tres equipos han podido ser TRICAMPEONES en Primera División de PERÚ: Alianza Lima : 1931, 1932 y 1934, Sporting Cristal: 1994, 1995 y 1996, Universitario : 1998, 1999 y 200 ", fue el tuit en la página 'Son Datos No Opiniones'., desatando la incomodidad de los 'grones'.

Diversos hinchas de Alianza Lima no toleraron que no se considere el título de 1934, y mediante las redes sociales expresaron su molestia por no tomar en cuenta que se 'coronaron' en dicho año.