Beto Da Silva cumplió 25 años: ¿Por qué Alianza y Cristal no lo saludaron en su onomástico?

En sus inicios de carrera, 'Beto' Da Silva era de los futbolistas nacionales que fueron considerados como las futuras promesas. Incluso, Ricardo Gareca fue de los que puso las manos en el fuego para considerarlo en la Selección Peruana . Sus constantes lesiones no han permitido que tenga regularidad en los últimos años. Sin embargo, eso no quita lo gran jugador que es.

Este 28 de diciembre se encuentra cumpliendo 26 años de vida y, si bien no se sabe en qué equipo seguirá su carrera futbolística, actualmente es un jugador del club Alianza Lima .

Pero a pesar de seguir perteneciendo a la institución blanquiazul, el jugador no recibió ningún saludo por su onomástico, algo que ha llamado mucho la atención en el elenco íntimo, ya que cada vez que un futbolista se encuentra cumpliendo años en su día, siempre suelen hacerle un emotivo mensaje.

De todos modos, aún no se conoce la razón por la cuál el popular 'Beto' no ha recibido un afectuoso saludo de cumpleaños de parte de Alianza Lima, pero se podría especular que es porque no lo tendrían en consideración para esta temporada 2022, sobre todo porque los blanquiazules tienen a varios futbolistas en el ataque.