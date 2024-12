Futbolista peruano fue a Europa para triunfar pero su equipo perdió la categoría

El fútbol peruano no es la excepción. Incluso, han habido casos que algunos de nuestros compatriotas no pudieron debutar en la Primera División y fueron fichados por clubes 'top' del extranjero. Uno de ellos es Paolo Guerrero , quien nació y creció futbolísticamente en Alianza Lima pero nunca jugó oficialmente con el club victoriano.

Un caso distinto fue el de José Corcuera, ex mediocampista e identificado con Sport Boys. Apodado 'chato' por su estatura (1.65 m), no logró afianzarse en el extranjero y no por falta de condiciones, sino por cosas de la vida que también suceden en el fútbol.