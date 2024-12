Cusco FC en la Liga 2: ¿Abdiel Ayarza y 'Felucho' Rodríguez cambiarán de equipo?

Desde fines del torneo de Liga 1, Cusco FC comprendió que jugaría la máxima división del Perú para este 2022 e invirtió un buen monto de dinero para contratar a los mejores jugadores y así no padecer una lucha por el descenso como fue en el 2021. Se quedó y reforzó con grandes nombres como Ayarza, Rodríguez, Riojas, Olivera, Abisab, Ramúa, entre otros.

La situación de Abdiel Ayarza es que el panameño dejó Cienciano para unirse al otro club de la ciudad imperial, en caso de no permanecer en Cusco podría unirse a: Deportivo Binacional (2), Carlos Stein (4), Carlos A. Mannucci (4), Sport Boys (4), ADT (4), AD Cantolao (4), San Martín (0). Todos estos clubes cuentan con al menos un cupo más de extranjeros. Sin embargo la situación no es fácil pues el panameño no es un jugador económicamente accesible.