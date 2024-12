¡Comizzo rompe el mercado! Convocado a la selección peruana FIRMÓ por Grau para el 2025

Vale resaltar que Jherson Reyes figuró en la lista de convocados de la selección peruana en su categoría sub 15, sub 17 y sub 20. Ahora, renovó con el equipo de Ángel Comizzo y espera lograr todos los objetivos con el cuadro piurano en la temporada 2025, en el que además disputarán la Copa Sudamericana.