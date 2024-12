Sport Huancayo sorprendió al anunciar la firma de jugador que declaró su amor por Universitario

Ricardo Salcedo renovó su contrato con Sport Huancayo para el 2025/Foto: X

"Es un sueño de mi vida que tengo de jugar en el club del cual soy hincha. Cuando Huancayo me renovó hace algunos años, dije que me pusieran una cláusula de que me dejaran ir ante una oferta de Universitario, pero después supe que no lo pusieron", expresó el futbolista.