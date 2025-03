Alineaciones Universitario vs. Alianza Universidad: el imponente once que alista Fabián Bustos

La fecha 4 del Torneo Apertura 2025 se cierra este domingo 2 de marzo con el esperado partido entre Universitario vs. Alianza Universidad desde el Estadio Monumental. Cremas y huanuqueños prometen regalar una contienda llena de emociones, por lo que preparan sus oncenas en busca de los tres puntos. Conoce las alineaciones que preparan ambos equipos.

Edison Flores se recuperó de su lesión y será titular ante Alianza Universidad. Foto: Universitario de Deportes

Otra de las novedades es la presencia en el once titular de José Carabalí . Tras debutar con Cienciano, el estratega argentino había decidido que juegue desde el vamos contra el 'Patrimonio de Piura', pero al no disputarse el encuentro, ahora le dará al futbolista ecuatoriano la posibilidad de estar en los inicialistas. Asimismo, Horacio Calcaterra volvió a ganarle la pulseada a Jairo Concha y Jairo Vélez, por lo que será el volante mixto por izquierda. El resto del equipo es el que ya se conoce.

Alianza Universidad no ha sumado de a tres hasta el momento, por lo que no se guardará nada en el 'Coloso de Ate' para dar el batacazo y lograr su primer triunfo en el campeonato. El DT Paul Cominges ha sabido conformar un once base el cual ha repetido casi en su totalidad en lo que va del Apertura.