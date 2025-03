No es Britos ni Viscarra: portero de tradicional club peruano es elegido el mejor de la fecha

Vale precisar que Guillermo Viscarra no pudo hacerse con esta distinción debido a que no jugó la fecha 5 del Torneo Apertura, ya que Néstor Gorosito decidió guardarlo para la Copa Libertadores y en su lugar salió Ángelo Campos. Por su parte, Sebastián Britos sí disputó el compromiso de la 'U' ante Sport Boys, pero no fue exigido demasiado y se quedó con las ganas de mostrar sus mejores atajadas.