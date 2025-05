DT de Melgar dejó rotundo comentario sobre el equipo tras empate en Arequipa: "Estamos..."

Con goles de Pier Barrios y Sebastián Gonzáles Zela, Comerciantes Unidos igualó 1-1 ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Monumental de la UNSA, ubicado en Arequipa. El 'Dominó', sigue sin poder levantar cabeza y ya lleva cuatro partidos sin conocer de victorias en el campeonato local. ¿Qué dijo el DT Walter Ribonetto al término del encuentro?

¿Qué dijo Walter Ribonetto tras el empate de Melgar?

En una entrevista con AS TV, el estratega argentino del 'León del Sur' indicó que la reciente igualdad es parte del fútbol. Motivo por el cual, reiteró su total compromiso de tener que enfocarse en volver a la senda de la victoria con el plantel de cara a los próximos cotejos.

Melgar y Comerciantes Unidos igualaron 1-1 en el Estadio Monumental de la UNSA

De igual modo, afirmó que junto a su comando técnico se esmeran en conseguir "buenos resultados", sin embargo, en el trámite del partido, no siempre se refleja este objetivo.

"El fútbol tiene esto, estamos peleando los dos torneos. En junio no se da el título, el título se da a fin de año. Creo que merecimos ganar contra Chankas, Garcilaso, C. Unidos y tendríamos que tener más puntos. Los planes de partido y lo que siempre queremos ganar se están dando, pero no se ve reflejado en resultados. Estamos convencidos de que esto va a cambiar", sostuvo Ribonetto.

¿Cuántos puntos tiene Melgar en el Torneo Apertura 2025?

En la actualidad, el cuadro de Walter Ribonetto marcha en el tercer lugar del Torneo Apertura 2025 con 20 unidades. Los arequipeños están a tres puntos del líder, Universitario que jugará este fin de semana contra Cusco FC en la ciudad imperial.

Próximo partido de Melgar en el Torneo Apertura 2025

Luego del reciente empate en Arequipa contra Comerciantes Unidos, Melgar tendrá que ir a Cusco para visitar a Cienciano por la jornada 12 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Según la programación de la Liga 1, el duelo se disputará este sábado 10 de mayo a partir de las 21:00 horas locales.