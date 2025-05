Flamante refuerzo de Alianza Atlético para este 2025 no jugará ante Universitario: ¿Por qué?

Universitario de Deportes cierra la jornada dominical por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025 recibiendo a Alianza Atlético en el Estadio Monumental. Los cremas están obligados a sumar de a tres para alejarse de sus perseguidores en la lucha por llevarse el primer certamen del año y parten con ventaja en la previa, pues una incorporación de los 'Churres' en esta temporada no podrá disputar el cotejo.

Refuerzo de Alianza Atlético será baja para el partido ante Universitario

El conjunto dirigido por Gerardo Ameli no podrá contar con un futbolista que suele ser alternativa de cambio con miras al duelo frente a la 'U'. Se trata de Piero Guzmán. El zaguero central se quedará sin ver acción en el 'Coloso de Ate' no por una lesión, sino por un tema netamente contractual.

Como se sabe, el futbolista de 25 años tiene contrato vigente con los merengues y para que goce de más continuidad fue cedido al 'Vendaval del Norte' y en el vínculo entre ambos clubes se estipula que no debe ser utilizado cuando estos se vean las caras, tanto por el Torneo Apertura como por el Clausura.

Piero Guzmán no podrá ser tomado en cuenta por Alianza Atlético para partido ante Universitario. Foto: Alianza Atlético

Piero Guzmán no se ha podido ganar un puesto como titular en Alianza Atlético

Pese a que la intención era tener el rodaje de juego que no iba a tener con los de 'Odriozola', Guzmán no ha podido ganarse un lugar en el once base de Alianza Atlético. Es más, de los 10 encuentros que disputó el club de Sullana en la Liga 1, ha entrado en lista en nueve oportunidades y solo ha sumado 64 minutos en cinco compromisos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Guzmán con Universitario?

Es preciso señalar que esta podría ser la última vez que la 'U' preste a otro equipo a Piero Guzmán ya que el defensor tiene contrato vigente hasta final de la presente temporada, por lo que al finalizar el campeonato podría quedar como agente libre si deciden no negociar una extensión de contrato.

Piero Guzmán fue prestado por todo el 2025 a Alianza Atlético. Foto: Universitario de Deportes

Alianza Atlético tendrá otra ausencia más ante Universitario

Por otra parte, Alianza Atlético tendrá una segunda ausencia para medir fuerzas con Universitario. Nos referimos a Jeremy Canela, quien viene atravesando un problema con la institución debido a que se le abró un proceso por jugar una 'pichanga' en abril y por ello no ha sido convocado en los últimos cuatro choques por el Apertura. Asimismo, Federico Illanes se encuentra suspendido por recibir una tarjeta roja en la jornada pasada ante ADT.