Erick Delgado desliza que Garcilaso tendría un incentivo para ganarle a Universitario: "Es..."

Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan por la fecha 18 y penúltima del Torneo Apertura en el Cusco, siendo el partido más importante de la jornada, pues los cremas se juegan la gran oportunidad de acariciar el título de esta primera parte de temporada. Previo al partido, Erick Delgado se refirió a este encuentro que promete muchas emociones.

El exfutbolista y ahora conductor deportivo conversó con sus compañeros de L1 MAX durante el partido Alianza Lima vs Binacional en Matute sobre lo que será este compromiso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega que lucirá un lleno total de hinchas de ambos equipos.

¿Qué dijo Erick Delgado sobre el Universitario vs Deportivo Garcilaso?

“A mí me parece que Alianza Lima lo que tiene que hacer es ganar y esperar que mañana (domingo) caiga Universitario, porque es la verdad, es lo que haría cualquier equipo. Yo que he estado dentro de un camarín sé que lo que forzaría es a que mañana la ‘U’ no salga tranquilo a jugar en el Cusco y que trate de que los nervios lo lleven a tener un traspié”, dijo en la previa del partido de Alianza Lima.

En esa línea, se refirió a cómo afrontarán los jugadores de Binacional este partido que no solo marcará parte de la definición del Torneo Apertura, también el cierre de esta primera parte de la temporada, pues descansan en la siguiente fecha. Erick Delgado deslizó la posibilidad de que el cuadro cusqueño reciba un incentivo para ganar a los cremas.

“También yo entiendo que los jugadores de Garcilaso, siendo su último partido, porque se van de descanso después, tienen que salir con todo, y no vamos a mentir… yo creo que algún incentivo va haber, no creo que no pase, es normal para ganar yo creo que todo es válido”, agregó.