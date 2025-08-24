Figura de histórico de la Liga 1 se olvida de Perú y jugaría por la selección de Palestina

0
Esta figura de la Liga 1 era uno de los llamados a representar al Perú en el futuro, pero ahora podría dar la sorpresa al defender a la selección de Palestina. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Figura de la Liga 1 se olvida de Perú y jugaría por la selección de Palestina
Figura de la Liga 1 se olvida de Perú y jugaría por la selección de Palestina | Composición: Líbero
La selección peruana atraviesa un momento crítico en el recambio generacional que los hinchas han reclamado durante años. En medio de esa búsqueda de nuevas figuras, un joven talento con presente en Sport Boys era considerada como una de las promesas para defender a la Bicolor; sin embargo, todo daría un giro de 180 grados, y ahora optaría por representar a Palestina.

Nos referimos a Emilio Saba, lateral de 24 años que llegó a las filas de la 'Misilera' para disputar el Torneo Clausura 2025, a préstamo de Melgar de Arequipa. El joven defensor se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del cuadro chalaco y era considerado una de las cartas a futuro para la selección peruana.

Sin embargo, el panorama habría cambiado radicalmente. De acuerdo con la información que maneja el periodista deportivo Ernesto Macedo, Emilio Saba estaría muy cerca de recibir su primera convocatoria con la selección de Palestina, país del que también posee nacionalidad.

"Emilio Saba es muy probable que sea convocado a la selección de Palestina. El defensa de Sport Boys tiene la nacionalidad. Será su primera vez", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Emilio Saba sería convocado por la selección de Palestina

De concretarse, esta noticia significaría un duro golpe para los intereses de la Blanquirroja, ya que Saba es considerado uno de los mejores jugadores en su posición en la Liga 1 y era parte del universo de futbolistas convocables para el futuro del combinado nacional.

Emilio Saba jugó en la selección peruana sub-23

Cabe recordar que Emilio Saba tuvo paso por distintos clubes del fútbol peruano, pero fue en ADT de Tarma donde mostró su mejor versión, lo que le valió una convocatoria a la selección peruana Sub-23. Con la Bicolor disputó 8 partidos y consiguió anotar un gol.

Emilio Saba jugó con la Selección Peruana Sub-23.

Además, fue considerado por el técnico José 'Chemo' del Solar para el Preolímpico Sub-23 del 2024, torneo en el que incluso llegó a portar la cinta de capitán.

¿Cuánto vale Emilio Saba?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Emilio Saba tiene un valor de mercado de 350 mil euros, una cifra que ha disminuido ligeramente en los últimos años. Su máximo histórico lo alcanzó en 2023, cuando defendía a ADT, llegando a cotizarse en 475 mil euros.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

