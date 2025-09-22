¡Inaudito! Ayacucho sufrió un robo durante el partido contra Alianza Atlético por Liga 1

En el cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, Alianza Atlético consiguió una abultada victoria por 3-0 sobre Ayacucho FC en Sullana, pero las miradas no estuvieron en el resultado, sino en un hecho inaudito ocurrido en la cancha, pues el cuadro visitante sufrió el robo de sus pertenencias.

Durante el segundo tiempo del encuentro, la transmisión oficial del compromiso informó que un grupo de seis personas jóvenes hurtaron algunos objetos de utilería de los 'Guerreros Wari' que se encontraban en el banco de suplentes del Estadio Campeones del 36, hecho insólito en el fútbol peruano.

"Problemas de seguridad aquí en el estadio. Lamentablemente, un grupo de jovencitos le ha quitado ciertas pertenencias de utilería a la gente de Ayacucho FC en el banco de suplentes. En estos momentos se está acercando la Policía y el cuarto árbitro para supervisar el robo que se acaba de producir durante el partido", se mencionó en L1 MAX.

Video: L1 MAX

Futbolistas de Ayacucho FC quedaron preocupados por la situación

Asimismo, se dio a conocer que por el hecho delictivo suscitado, los futbolistas del cuadro ayacuchano quedaron sumamente preocupados porque en los vestuarios del recinto deportivo se encontraban sus pertenencias y querían saber si es que estas no habían sido robadas.

"Los jugadores de Ayacucho FC que están en la banca se encuentran bastante preocupados por sus objetos personales que están dentro de los camerinos. Los vemos impacientes y dubitativos sobre si se siguen quedando o van a revisar sus pertenencias", agregaron en la transmisión.

No es la primera vez que ocurren problemas en el estadio de Alianza Atlético

Este hecho es el más inusual que ha ocurrido en el recinto deportivo ubicado en Sullana, pero no es la primera vez que este estadio está en el ojo de la polémica. En el 2024, hinchas del 'Vendaval del Norte' protagonizaron incidentes e ingresaron a la fuerza durante los encuentros frente a Alianza Lima y Universitario; hechos que desencadenaron que los duelos frente a los equipos grandes de la Liga 1 no se puedan disputar en dicha ciudad.