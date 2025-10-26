Gustavo Dulanto, ex Universitario, manifestó que desea el triunfo de ADT: "Van a renegar..."

Universitario de Deportes se enfrenta a ADT de visita por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en un partido donde los cremas buscarán los tres puntos para así asegurar el tan ansiado tricampeonato ante un cuadro tarmeño que tiene la sensible baja de Gustavo Dulanto, quien sorprendió al revelar su deseo de quién quiere que gane el cotejo.

El zaguero central del 'Vendaval Celeste' se hizo presente en el Estadio Unión Tarma para ver a sus compañeros en acción y en declaraciones en la transmisión del compromiso, manifestó que quiere que los adetinos se queden con la victoria sobre su exequipo porque es profesional pese a su hinchaje por el cuadro crema, sabiendo que estas declaraciones van a molestar a los aficionados de la 'U'.

"Yo me debo a ADT, ellos confiaron en mí estos tres meses. Estoy agradecido con ellos por la oportunidad de volver a jugar seguido. Hoy vamos por los tres puntos como ADT porque estamos peleando la Copa Sudamericana. Hablo en lo personal y lo que hemos conversado grupalmente con los compañeros, queremos darle un torneo internacional a la gente de Tarma. Que hoy sea un lindo espectáculo y que gane ADT. Obviamente ahorita queda de lado el amor. Está mi profesión por delante y quiero que gane ADT. Van a renegar algunos hinchas conmigo por mis declaraciones, pero es trabajo", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX