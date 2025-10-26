- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Gustavo Dulanto, ex Universitario, manifestó que desea el triunfo de ADT: "Van a renegar..."
El exzaguero de Universitario, Gustavo Dulanto, sorprendió con sus declaraciones sobre el partido, pues espera que los tarmeños puedan vencer al cuadro crema.
Universitario de Deportes se enfrenta a ADT de visita por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en un partido donde los cremas buscarán los tres puntos para así asegurar el tan ansiado tricampeonato ante un cuadro tarmeño que tiene la sensible baja de Gustavo Dulanto, quien sorprendió al revelar su deseo de quién quiere que gane el cotejo.
El zaguero central del 'Vendaval Celeste' se hizo presente en el Estadio Unión Tarma para ver a sus compañeros en acción y en declaraciones en la transmisión del compromiso, manifestó que quiere que los adetinos se queden con la victoria sobre su exequipo porque es profesional pese a su hinchaje por el cuadro crema, sabiendo que estas declaraciones van a molestar a los aficionados de la 'U'.
"Yo me debo a ADT, ellos confiaron en mí estos tres meses. Estoy agradecido con ellos por la oportunidad de volver a jugar seguido. Hoy vamos por los tres puntos como ADT porque estamos peleando la Copa Sudamericana. Hablo en lo personal y lo que hemos conversado grupalmente con los compañeros, queremos darle un torneo internacional a la gente de Tarma. Que hoy sea un lindo espectáculo y que gane ADT. Obviamente ahorita queda de lado el amor. Está mi profesión por delante y quiero que gane ADT. Van a renegar algunos hinchas conmigo por mis declaraciones, pero es trabajo", declaró en entrevista con L1 MAX.
Video: L1 MAX
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50