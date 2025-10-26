0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
EN VIVO
Universitario vs ADT por el Clausura

Gustavo Dulanto, ex Universitario, manifestó que desea el triunfo de ADT: "Van a renegar..."

El exzaguero de Universitario, Gustavo Dulanto, sorprendió con sus declaraciones sobre el partido, pues espera que los tarmeños puedan vencer al cuadro crema.

Mauricio Ubillus
Gustavo Dulanto quiere que ADT consiga la victoria ante Universitario por el Torneo Clausura 2025.
Gustavo Dulanto quiere que ADT consiga la victoria ante Universitario por el Torneo Clausura 2025. | Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes se enfrenta a ADT de visita por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en un partido donde los cremas buscarán los tres puntos para así asegurar el tan ansiado tricampeonato ante un cuadro tarmeño que tiene la sensible baja de Gustavo Dulanto, quien sorprendió al revelar su deseo de quién quiere que gane el cotejo.

Universitario propuso a ADT no jugar en Tarma por temas de seguridad.

PUEDES VER: Universitario planteó a ADT jugar el vital partido en inédita ciudad: "Por seguridad"

El zaguero central del 'Vendaval Celeste' se hizo presente en el Estadio Unión Tarma para ver a sus compañeros en acción y en declaraciones en la transmisión del compromiso, manifestó que quiere que los adetinos se queden con la victoria sobre su exequipo porque es profesional pese a su hinchaje por el cuadro crema, sabiendo que estas declaraciones van a molestar a los aficionados de la 'U'.

"Yo me debo a ADT, ellos confiaron en mí estos tres meses. Estoy agradecido con ellos por la oportunidad de volver a jugar seguido. Hoy vamos por los tres puntos como ADT porque estamos peleando la Copa Sudamericana. Hablo en lo personal y lo que hemos conversado grupalmente con los compañeros, queremos darle un torneo internacional a la gente de Tarma. Que hoy sea un lindo espectáculo y que gane ADT. Obviamente ahorita queda de lado el amor. Está mi profesión por delante y quiero que gane ADT. Van a renegar algunos hinchas conmigo por mis declaraciones, pero es trabajo", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Universitario vs. ADT EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 y Clausura 2025: resultados de hoy de la fecha 16

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano