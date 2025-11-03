¡Batacazo! Ex Santos de Brasil será sorpresivo fichaje de Cusco FC para la Liga 1 2026

Cusco FC es uno de los firmes candidatos a terminar el segundo lugar de la Liga 1 este 2025 y aseguró un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores. Mientras vienen disputando la recta final del campeonato, el cuadro imperial también piensa en el armado del plantel para el 2026 y se reveló que dieron el batacazo al concretar la llegada de un ex Santos de Brasil.

En las últimas horas, el reconocido periodista César Luis Merlo dio a conocer la primera 'bomba' del mercado de pases del fútbol peruano, ya que el exvolante ofensivo Gabriel Carabajal, que tuvo un paso reciente por el 'Peixe', es la flamante incorporación de los 'Guerreros Dorados' con miras a la próxima temporada como agente libre tras jugar el presente año en Quilmes de su país.

"Exclusivo: Gabriel Carabajal es nuevo refuerzo de Cusco FC para 2026. Llega como agente libre tras su paso por Quilmes y firmará por un año. Su nuevo equipo, dirigido por el argentino Miguel Rondelli, jugará la Copa Libertadores", informó a través de una publicación en su cuenta verificada de X.

Gabriel Carabajal será la flamante incorporación de Cusco FC para la temporada 2026. Foto: X - César Luis Merlo

Gabriel Carabajal tuvo un paso discreto por Santos de Brasil

El mediocampista argentino ha tenido una carrera importante en el fútbol sudamericano, pero es recordado porque en agosto de 2022 llegó al poderoso Santos FC con un contrato hasta fines del 2024. Sin embargo, su etapa en el equipo brasileño no fue bueno y tras solo anotar un gol en 12 partidos hasta abril del 2023, terminó siendo cedido a otros clubes hasta que terminó su vínculo.

Gabriel Carabajal no tuvo un buen paso por Santos de Brasil, donde solo jugó 11 partidos. Foto: Santos FC

Gabriel Carabajal ya sabe lo que es jugar en el fútbol peruano

Lo que muchos no recuerdan es que el futbolista de 34 años tuvo la oportunidad de mostrar su valía en el fútbol peruano. Ello ocurrió en el inicio de su carrera, más precisamente en 2015, cuando vino a Universidad San Martín a préstamo procedente de Talleres. Con los 'Santos' disputó 1543 minutos en 31 encuentros, marcando un gol y dando dos asistencias.

Gabriel Carabajal volverá al fútbol peruano tras 11 años. En 2015 jugó una temporada en San Martín. Foto: Líbero / GLR

Gabriel Carabajal: estadísticas este 2025

La temporada 2025 de Gabriel Carabajal ha sido de mucha continuidad. La primera parte del año estuvo en Sarmiento y en agosto fichó por Quilmes. Si contamos su participación en ambos clubes, ha disputado 1640 minutos en 26 duelos en todas las competiciones, en las que convirtió cuatro goles y dio dos asistencias.

Gabriel Carabajal: equipos en su carrera