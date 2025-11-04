Exjugador de Alianza Lima dejó firme advertencia al equipo de Néstor Gorosito: "Muy difícil"

Todas las miradas de los hinchas del fútbol peruano estarán puestas este miércoles en Andahuaylas, donde Alianza Lima vs. Los Chankas disputarán un partido pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 donde muchas cosas están en juego para ambos equipos. Por ello, la expectativa va creciendo con el paso de las horas y así lo demuestran sus protagonistas.

A poco de que empiece a rodar la pelota en tierras apurimeñas, un exjugador de Alianza Lima y actual referente de los 'Guerreros Chankas', comenzó a vivir el encuentro desde ya y no dudó en dejar una firme advertencia a los dirigidos por Néstor Gorosito.

Figura de Los Chankas con pasado en Alianza Lima dejó advertencia a los 'Íntimos'

Uno de los elementos más destacados del conjunto comandado por el DT Walter Paolella es Oshiro Takeuchi, quien tuvo un paso poco recordado por el club de La Victoria. El habilidoso extremo dio sus impresiones sobre el compromiso, calificándolo de díficil y lindo de jugar, pero también advirtió a los aliancistas que los andahuaylinos saldrán con todo para hacer respetar su casa y quedarse con los tres puntos ya que estos son importantes en su lucha por clasificar a la Copa Sudamericana.

"Sabemos que va a ser un partido muy difícil y lindo de jugar, va a ser una vitrina para nosotros, pero nos estamos jugando muchas cosas importantes también, así que tenemos que hacer respetar la casa", sostuvo en reciente entrevista con el programa L1 Radio.

Video: L1 MAX

Los Chankas saben por donde atacar a Alianza Lima

Por otro lado, el futbolista de 31 años destacó que los 'Íntimos' tienen gente de renombre en sus filas y que deben de prestar atención a eso durante el duelo, pero también fue claro al decir que Los Chankas ya los analizó y que conocer cuales son sus puntos débiles, a los cuales irán a atacar.

"Sabemos que tienen mucha gente de renombre, hay que estar muy atento con eso, pero también tenemos que creer en nosotros, que de local somos muy fuertes. Ya analizamos muy bien al rival y sabemos por donde atacar", agregó.

Oshiro Takeuchi pasó por las menores de Alianza Lima

Oshiro Takeuchi es recordado por jugar en equipos como León de Huánuco y Cienciano, pero lo que muy pocos saben es que antes de debutar como profesional, el delantero pasó por las divisiones menores de Alianza Lima en el primer lustro de la década de los 2010. Sin embargo, a inicios de 2014 dejó el club para irse a terminar su formación en Juan Aurich.

Oshiro Takeuchi: estadísticas con Los Chankas

Es preciso señalar que Takeuchi es una de las piezas más importantes en el once titular de Los Chankas y que se perfila para arrancar ante Alianza Lima. Su presencia desde el vamos será muy importante para el conjunto andahuaylino, sobre todo porque es el cuarto máximo goleador del equipo con cinco tantos en 28 partidos esta temporada, números que avalan ser un fijo en la alineación del DT Walter Paolella.