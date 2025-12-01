Jugó en Botafogo, destacó en campeón peruano y ahora vuelve al fútbol brasileño
Futbolista que demostró su juego en Botafogo y en un club campeón del fútbol peruano, tiene todo firmado para ser presentado en un equipo de Brasil y así disputar una de las ligas más competitivas.
El fútbol peruano suma otro representante en el exterior: un jugador nacido en Perú volverá a competir en el balompié brasileño la próxima temporada. Se trata de Alexander Lecaros, quien tras pasar por Comerciantes Unidos y tener un antecedente en Botafogo, regresará a Brasil para vestir la camiseta del Sampaio Corrêa, club que participa en la Serie D.
PUEDES VER: DT de Flamengo, Filipe Luis, dio rotundo calificativo al Monumental tras salir campeón: "Es..."
Futbolista de club campeón peruano retorna al fútbol brasileño desde la Liga 1
Después de cuatro campañas consecutivas en el torneo peruano defendiendo las camisetas de Cienciano, Mannucci y Comerciantes Unido, el mediocampista nacional volverá a probar suerte fuera del país. Este será su segundo ciclo en el fútbol brasileño, recordando que en 2020 llegó a disputar minutos con Botafogo.
Alexander Lecaros, exjugador de Botafogo, jugará en Sampaio Corrêa de la cuarta división del fútbol brasileño
De acuerdo con información de la agencia RTI Esporte, Alexander Lecaros firmará por dos temporadas con el Sampaio Corrêa y su presentación oficial se realizará en los próximos días. Además, el club acordó la compra del 80% de su pase, mientras que el 20% restante quedará en manos del jugador.
En la última temporada con Comerciantes Unidos, el volante de 26 años registró un gol y tres asistencias, siendo una pieza constante en el equipo cutervino. A lo largo de su etapa en la Liga 1 también defendió a Cienciano, Carlos A. Mannucci y previamente al Cusco FC, donde se formó.
Su primera experiencia internacional fue precisamente en Brasil, jugando 15 partidos con Botafogo en Primera División. Luego pasó a préstamo a Avaí, donde solo tuvo una aparición entre 2020 y 2021.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90