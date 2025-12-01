0

Jugó en Botafogo, destacó en campeón peruano y ahora vuelve al fútbol brasileño

Futbolista que demostró su juego en Botafogo y en un club campeón del fútbol peruano, tiene todo firmado para ser presentado en un equipo de Brasil y así disputar una de las ligas más competitivas.

El fútbol peruano suma otro representante en el exterior: un jugador nacido en Perú volverá a competir en el balompié brasileño la próxima temporada. Se trata de Alexander Lecaros, quien tras pasar por Comerciantes Unidos y tener un antecedente en Botafogo, regresará a Brasil para vestir la camiseta del Sampaio Corrêa, club que participa en la Serie D.

Después de cuatro campañas consecutivas en el torneo peruano defendiendo las camisetas de Cienciano, Mannucci y Comerciantes Unido, el mediocampista nacional volverá a probar suerte fuera del país. Este será su segundo ciclo en el fútbol brasileño, recordando que en 2020 llegó a disputar minutos con Botafogo.

Alexander Lecaros, exjugador de Botafogo, jugará en Sampaio Corrêa de la cuarta división del fútbol brasileño

De acuerdo con información de la agencia RTI Esporte, Alexander Lecaros firmará por dos temporadas con el Sampaio Corrêa y su presentación oficial se realizará en los próximos días. Además, el club acordó la compra del 80% de su pase, mientras que el 20% restante quedará en manos del jugador.

En la última temporada con Comerciantes Unidos, el volante de 26 años registró un gol y tres asistencias, siendo una pieza constante en el equipo cutervino. A lo largo de su etapa en la Liga 1 también defendió a Cienciano, Carlos A. Mannucci y previamente al Cusco FC, donde se formó.

Su primera experiencia internacional fue precisamente en Brasil, jugando 15 partidos con Botafogo en Primera División. Luego pasó a préstamo a Avaí, donde solo tuvo una aparición entre 2020 y 2021.

