Exfutbolista de Sporting Cristal firmó por toda la temporada 2026 con Los Chankas

Los Chankas buscan ser protagonistas en la próxima temporada de la Liga 1 2026 y acaban de cerrar un contrato con un ex lateral de Sporting Cristal.

Luis Blancas
Campeón nacional y exlateral de Sporting Cristal firmó por todo el 2026 con Los Chankas
Campeón nacional y exlateral de Sporting Cristal firmó por todo el 2026 con Los Chankas
El mercado de fichajes de la Liga 1 está en su gran momento, ya que los clubes peruanos están anunciando sus nuevas contrataciones, renovaciones y salidas de futbolistas que marcaron una etapa en sus equipos. En este contexto, Los Chankas anunciaron la firma de un exjugador de Sporting Cristal: nos referimos a David González.

Campeón nacional y exlateral de Sporting Cristal firmó por todo el 2026 con Los Chankas

A través de sus redes sociales, Los Chankas anunciaron la renovación de González por una temporada más, por lo que seguirá vistiendo los colores del cuadro de Andahuaylas en el 2026.

"Nuestros guerreros Félix Espinoza y David Gonzáles se quedan en casa. Darán todo de sí por estos colores y se esforzarán al máximo por la Nación Chanka, con agilidad, atrevimiento y compromiso en cada minuto", se puede leer en la publicación.

David Gonzáles, exjugador de Sporting Cristal, seguirá en Los Chankas para la temporada 2026.

De forma oficial, el lateral izquierdo de 28 años, David González, seguirá en el club junto a su también compañero Félix Espinoza. Ambos firmaron hasta el 31 de diciembre de 2026.

Es importante mencionar que en el 2025, el defensor jugó pocos partidos con Los Chankas. En el Torneo Apertura disputó 4 de 18 encuentros posibles. Mientras que en el Clausura solo jugó 9 de 17 partidos.

Si bien el club no logró clasificar a la Copa Sudamericana, estuvo muy cerca de hacerlo. Por ello, se espera repetir una buena temporada, contando con David González como pieza de recambio en la defensa.

Antes de su llegada a Los Chankas, el futbolista tuvo paso por las divisiones menores de Sporting Cristal, club donde inició su carrera futbolística. Luego jugó en Comerciantes, Alianza Atlético (campeón de la Liga 2), Llacuabamba y, por último, el club de Andahuaylas.

