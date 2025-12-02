Sporting Cristal vs Alianza Lima: ¿Se agotaron las entradas para partido en el Estadio Nacional?

Sporting Cristal estará recibiendo a Alianza Lima en el Estadio Nacional en busca de conseguir sacar ventaja de cara al partido en el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos equipos llegan con su mejor once titular en el primer partido de las 'semis' por los playoffs de la Liga 1. Cusco FC espera tranquilo para conocer a su rival.

En medio de la expectativa por el primer partido de ida que se jugará en el Estadio Nacional con una capacidad de albergar a más de 43 mil personas, los hinchas y público general se preguntan si se vendieron todas las entradas del recinto.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: venta de entradas

Al ser un partido trascendental para los equipos de Sporting Cristal y Alianza Lima, se esperaba que las entradas se agoten por completo; sin embargo, no fue así. El periodista Denilson Barrenechea señaló que hasta el día de ayer se vendió el 45% y que estaba avanzando progresivamente.

"Me habían comentado que aproximadamente el 45% de las entradas habían sido vendidas hasta ayer. Estuve consultando hoy en la mañana y me habían dicho que estaba avanzando progresivamente", señaló Barrenechea en el programa de 'A presión'.

(Video: A presión)

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará este martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. El encuentro se trata del partido de ida y el próximo se jugará el 6 de diciembre a la misma hora.