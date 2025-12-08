Prensa ecuatoriana apunta contra Christian Cueva tras fichar por Juan Pablo II: "Rendimiento muy..."

Christian Cueva se convirtió en nuevo jugador de Juan Pablo II y en el 2026 realizará su regreso oficial al fútbol peruano luego de dejar Emelec por circunstancias económicas. El centrocampista fue apuntado por la prensa ecuatoriana tras anunciarse su regreso a la Liga 1.

Christian Cueva iniciará un nuevo capítulo en su carrera futbolística y será de la mano de Juan Pablo II, donde podría convertirse en el nuevo referente del medio campo si llega a estar en forma para afrontar los partidos de la próxima temporada. Su presente será en el Perú, pero también hay que recordar que dejó Emelec en medio de polémicas por la situación del club.

Prensa ecuatoriana apunta contra Christian Cueva

Tras anunciarse su llegada a Juan Pablo II, en Ecuador también confirmaron su salida del club y no dudaron en hacer un análisis del desempeño del futbolista peruano que llegó a la liga ecuatoriana como uno de los fichajes más relevantes de los últimos tiempos debido al protagonismo que tenía el 'Aladino' en la antigua selección peruana de Ricardo Gareca.

"Con este movimiento, queda oficialmente confirmado que Cueva no continuará en Emelec, tal como lo adelantó días atrás el entrenador Guillermo Duró. Su ciclo en el cuadro millonario llega a su fin con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, dejando una etapa marcada por irregularidad, escasa influencia en el juego y pocas actuaciones destacadas", fue lo que señaló el portal 'Studiofútbol'.

Christian Cueva dejó Emelec por situación financiera.

Christian Cueva fue presentado como nuevo jugador de Juan Pablo II

A través de un video publicado en sus redes sociales, Juan Pablo II anunció la llegada de Christian Cueva con el mensaje del jugador: "Chongoyape, llegó el 10 del pueblo". De esta manera, el 'Aladino' vuelve al fútbol peruano luego de dejar Emelec.

Cueva tiene una larga trayectoria tras haber pasado por importantes clubes como Universidad San Martín, Unión Español, Rayo Vallecano, Sao Paulo, Pachuca, Santos, Alianza Lima, entre otros.