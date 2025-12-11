0

Dejó Alianza Lima tras dos temporadas y ahora sorprende al firmar con histórico de la Liga 1

Este futbolista no cumplió con las expectativas durante su paso por Alianza Lima y ahora sorprendió a los hinchas al firmar contrato con un club histórico del fútbol peruano.

Angel Curo
El mercado de fichajes de la Liga 1 sigue dando de que hablar con movimientos sorpresivos, con los 18 equipos confirmado para el 2026 buscando armar un plantel de primer nivel. En ese contexto, un futbolista que dejó las filas de Alianza Lima sorprendió a los hinchas al firmar contrato con un histórico del fútbol peruano.

Dejó Alianza Lima tras dos temporadas y sorprende al firmar con histórico de la Liga 1

Se trata del portero Steven Rivadeneyra, que es recordado principalmente por los hinchas tras su paso en Alianza Lima, pese a que no logró consolidarse. Durante esta temporada, el guardameta de 31 años defendió el arco de Sport Boys, siendo considerado como el titular indiscutible bajo los tres palos.

En ese sentido, el periodista deportivo Diego Sotomayor reveló m cuenta de 'X' que tras su desempeño en la temporada, Rivadeneyra acaba de firmar un nuevo vínculo con el cuadro chalaco para afrontar la siguiente temporada de la Liga 1.

Steven Rivadeneyra, Sport Boys

Steven Rivadeneyra, ex Alianza Lima, firmó su renovación con Sport Boys.

De esta forma, el guardameta nacional se mantendrá disputando el máximo nivel del fútbol peruano, aunque deberá pelear por la titularidad, considerando que Sport Boys también acaba de fichar al portero Diego Melián.

Steven Rivadeneyra dejó Alianza Lima

Steven Rivadeneyra llegó a las filas de Alianza Lima en el 2020 y permaneció durante dos temporadas, luego de haber brillado en Deportivo Municipal. No obstante, nunca pudo consolidarse con los blanquiazules, siendo considerado como un habitual suplente.

Steven Rivadeneyra, Alianza Lima

Steven Rivadeneyra jugó dos temporadas con Alianza Lima.

Durante su paso por tienda 'íntima', el arquero nacional a penas pudo ponerse los guantes en 15 partidos, sumando solo 3 porterías imbatidas. Por ello, en 2022 se decidió por su salida definitiva.

Trayectoria de Steven Rivadeneyra

  • Juan Aurich
  • Universidad San Martín
  • Alianza Atlético de Sullana
  • Deportivo Municipal
  • Alianza Lima
  • Carlos A. Manucci
  • Sport Boys

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

