- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
¡Ya firmó! Ex Lanús es confirmado en campeón peruano para el 2026: "Nuestro delantero…"
Futbolista argentino sorprendió firmando por club de la Liga 1 campeón e ilusiona a los hinchas en la temporada 2026 buscando el objetivo.
Con el final de la Liga 1 2025, diversos equipos ya se enfocan en armar sus respectivos planteles para afrontar los próximos retos en la temporada 2026. En ese contexto, un club campeón del balompié nacional confirmó la presencia de un delantero argentino el próximo año.
Los clubes son conscientes que para lograr los objetivos necesitan de destacados elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron. En esta ocasión, el equipo anunció la firma del atacante extranjero con quien esperan afrontar los nuevos retos.
Clubes de la Liga 1 planifican la temporada 2026
“¡Seguimos juntos, Luciano! Nuestro delantero Luciano Nequecaur renueva su vínculo y continuará defendiendo los colores de El Primer Campeón hasta la temporada 2026”, anunció Sport Boys en una de sus recientes publicaciones vía redes sociales. La ‘Misilera’ se arma para afrontar la próxima temporada.
La publicación de Sport Boys sobre Luciano Nequecaur
El equipo chalaco quiere revertir la situación de las últimas temporadas, por lo que viene dando salida a un número importante de futbolistas, y sumando a destacados jugadores con los que espera lograr los objetivos en el año de su centenario. Luciano Nequecaur disputó 22 partidos con el cuadro chalaco, anotando 9 goles.
De esta forma, el delantero argentino se convirtió en el quinto futbolista renovado hasta ahora. Steven Rivadeneyra, Hansell Riojas, Leonel Solís y Hernán Da Campo conforman la lista.
Sport Boys contará con Luciano Nequecaur, ex Lanús, el 2026
El atacante Luciano Nequecaur inició su carrera en las divisiones menores de Lanús de Argentina, equipo donde adquirió la experiencia que luego exhibió en su paso por diversos clubes de dicho país, así como México, Uruguay y Portugal.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90