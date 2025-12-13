0
¡Ya firmó! Ex Lanús es confirmado en campeón peruano para el 2026: "Nuestro delantero…"

Futbolista argentino sorprendió firmando por club de la Liga 1 campeón e ilusiona a los hinchas en la temporada 2026 buscando el objetivo.

Erickson Acuña
Club de la Liga 1 oficializa la firma de importante futbolista.
Club de la Liga 1 oficializa la firma de importante futbolista. | Composición: Líbero
Con el final de la Liga 1 2025, diversos equipos ya se enfocan en armar sus respectivos planteles para afrontar los próximos retos en la temporada 2026. En ese contexto, un club campeón del balompié nacional confirmó la presencia de un delantero argentino el próximo año.

Los clubes son conscientes que para lograr los objetivos necesitan de destacados elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas comenzaron. En esta ocasión, el equipo anunció la firma del atacante extranjero con quien esperan afrontar los nuevos retos. 

Clubes de la Liga 1 planifican la temporada 2026

“¡Seguimos juntos, Luciano! Nuestro delantero Luciano Nequecaur renueva su vínculo y continuará defendiendo los colores de El Primer Campeón hasta la temporada 2026”, anunció Sport Boys en una de sus recientes publicaciones vía redes sociales. La ‘Misilera’ se arma para afrontar la próxima temporada.

Luciano Nequecaur

La publicación de Sport Boys sobre Luciano Nequecaur

El equipo chalaco quiere revertir la situación de las últimas temporadas, por lo que viene dando salida a un número importante de futbolistas, y sumando a destacados jugadores con los que espera lograr los objetivos en el año de su centenario. Luciano Nequecaur disputó 22 partidos con el cuadro chalaco, anotando 9 goles.

De esta forma, el delantero argentino se convirtió en el quinto futbolista renovado hasta ahora. Steven Rivadeneyra, Hansell Riojas, Leonel Solís y Hernán Da Campo conforman la lista.

Sport Boys contará con Luciano Nequecaur, ex Lanús, el 2026

El atacante Luciano Nequecaur inició su carrera en las divisiones menores de Lanús de Argentina, equipo donde adquirió la experiencia que luego exhibió en su paso por diversos clubes de dicho país, así como México, Uruguay y Portugal.

Erickson Acuña
