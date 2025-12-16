Quiso jugar en Universitario, pero club rival lo confirmó como su refuerzo: "Llega la magia"

El mercado de pases de la Liga 1 comenzó con muchas sorpresas. Y es que los diversos clubes ya planifican sus plantillas para afrontar la temporada 2026 en la que buscarán conseguir los objetivos planteados por la institución. En ese sentido, un jugador que quiso ser parte de Universitario de Deportes, fue confirmado en un equipo rival.

Las instituciones son conscientes de que para lograr las metas necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, las renovaciones, fichajes y salidas iniciaron. Se trata de UTC de Cajamarca, que recientemente oficializó la llegada de un habilidoso futbolista.

Clubes de la Liga 1 se enfocan en la temporada 2026

“¡Llega la magia a Cajamarca! Damos la bienvenida a Marcos Lliuya, quien en sus pies tendrá la misión de ilusionar a todo Cajamarca. ¡Bienvenido al gavilán, Marcos!”, dio a conocer el club recientemente en sus redes sociales, generando diversas reacciones en los hinchas.

El habilidoso volante llega a tierras cajamarquinas tras su paso por Alianza Universidad de Huánuco, su último equipo, y Sport Huancayo. Precisamente, cuando aún vestía la camiseta del ‘Rojo Matador’ hace un par de años, no ocultó su deseo de convertirse en futbolista crema: “Me gustaría jugar en Universitario, porque es un equipo grande”.

UTC presentó así a Marcos Lliuya

De esta manera, UTC ya avanza en el armado de su plantel en la temporada 2026, donde espera convertirse en uno de los protagonistas y dar pelea en los primeros lugares de la tabla de posiciones, dando vuelta a la situación de sus últimas campañas.

¿Cuánto se cotiza Marcos Lliuya?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Marcos Lliuya tiene un valor en el mercado actual de 225 mil €.