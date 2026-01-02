¡FC Cajamarca quiere título! Suma a jugador de selección peruana e ilusiona a hinchas
El recién ascendido FC Cajamarca sigue dando la hora en el mercado de pases de la Liga 1 y ahora se reveló que un seleccionado peruano se sumará.
Comenzó la cuenta regresiva para la Liga 1 2026, por ello, los diversos equipos ya planifican la temporada y se enfocan en el armado de su plantel, otros repotenciar sus posiciones. FC Cajamarca es uno de ellos y se ha convertido en la sorpresa del mercado de pases con la incorporación de reconocidos futbolistas.
Y es que a las llegadas de Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, entre otras figuras del balompié nacional, se conoció que un jugador de selección peruana también se sumará al conjunto cajamarquino para luchar por el título y dar pelea en la parte superior de la tabla de posiciones.
FC Cajamarca sumará a destacado jugador de selección peruana
“Nilson Loyola es nuevo jugador de FC Cajamarca. El lateral izquierdo peruano suma al cuadro de Carlos Silvestri”, informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en su cuenta de X. De esta manera, el nuevo inquilino de la Liga 1 ilusiona a sus hinchas en el arranque del año.
Como se recuerda, el mencionado deportista fue parte de algunos históricos clubes del balompié nacional como Sporting Cristal, siendo una importante pieza en el equipo lo que le permitió ser convocado a la Blanquirroja en más de una ocasión. Sin embargo, dejó de estar en la órbita de los entrenadores que llegaron a la Bicolor durante los últimos años.
Su experiencia será de mucha ayuda para FC Cajamarca que quiere ser protagonista en su primer año en la máxima categoría del fútbol peruano. Por ahora, viene dando la hora con las renovaciones y fichajes de conocidas figuras.
