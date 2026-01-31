¿Fue penal? La contudente prueba que confirma si hubo falta en contra de Garcés en el Alianza vs Huancayo

Alianza Lima se quedó con el primer partido de la Liga 1 2026, fue una importante victoria en condición de visita ante Sport Huancayo. Lo malo es que nadie se esperaba que antes del inicio del enfrentamiento se den problemas con la transmisión. Sucede que el cuadro local no permitió el ingreso de las cámaras de L1 MAX. Ante esto no hubo cámaras, ni para el VAR.

El primer gol del partido llegó a través de Paolo Guerrero, quién anotó vía penal tras una polémica falta en contra de Renzo Garcés. El defensa fue embestido en el área, pero los comentarios de muchos decían que no era una acción para sancionar. Horas después, se filtró una imagen que confirma la clara falta en contra del defensa de Alianza Lima.

Falta en contra de Renzo Garcés en el Alianza vs Huancayo

El partido siguió su curso, los locales empataron, pero en la última jugada apareció el argentino Alan Cantero con un gran tiro libre para asegurar los tres puntos de los blanquiazules. Lo más probable es que el próximo partido de Alianza Lima ya no tenga problemas en ser transmitido, ya que se habría llegar a un acuerdo entre los clubes y 1190 sports.

¿Qué viene para Alianza Lima?

Tras tener un debut exitoso en la Liga 1 ante Sport Huancayo, el equipo de Pablo Guede regresó a Lima para preparase con miras a su debut en la Copa Libertadores. Alianza Lima tendrá que viajar a Paraguay para enfrentar a Sportivo 2 de mayo, sera el primer enfrentamiento para ver que equipo clasifica a la fase 2 y enfrenta a Sporting Cristal.

Alianza Lima sumó una victoria importante tras los problemas que han venido soportando en la interna del club. Hasta el momento no se ha puesto punto final al tema de los jugadores separados, así que ganar al menos para ellos es un gran respiro. Veremos si siguen en racha con la victoria, el partido será entre semana.