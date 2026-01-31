Leao Butrón no toleró críticas hacia Alianza Lima por ausencia del VAR en partido: "Sinvergüenzas"

¡Atención! Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en condición de visitante por la fecha 1 del Torneo Apertura, comenzando así con pie derecho la Liga 1 2026. Sin embargo, el triunfo de los blanquiazules se llevó muchas críticas debido a la ausencia del VAR, esto porque las cámaras televisivas no pudieron ingresar por falta de pagos al 'Rojo Matador'. Ante ello, Leao Butrón reaccionó totalmente molesto y dejó un contundente mensaje contra los detractores.

El primer tanto de los íntimos llegó por un penal bien ejecutado de Paolo Guerrero, aunque previamente la infracción en el área fue sumamente criticada. Y es que muchos aseguran que no hubo falta, pero esto no se pudo confirmar debido a que no había la tecnología necesaria. Por ello, hinchas de Universitario de Deportes comenzaron a criticar a los de Matute y su triunfo sobre los huancaínos.

Bajo esa premisa, Leao Butrón dejó un fuerte mensaje a través de su cuenta oficial de 'X', donde le dio duro a los usuarios que cuestionaron la victoria de Alianza Lima en la ciudad 'Incontrastable'. "No sean sinvergüenzas, por favor, no vengan con el cuento que no lo televisaron para no poner VAR y ser favorecidos, ustedes no pueden hablar de eso cuando se levantaron un campeonato con todo y VAR, no crean que todas las instituciones se mueven debajo de la mesa como ustedes", indicó.

Leao Butrón sorprendió con su publicación.

Este mensaje va claramente dirigido a los hinchas de Universitario de Deportes, ya que la mayoría de críticas era por su parte. Además, la 'U' es el único club de la Liga 1 que ha salido campeón nacional desde que se instaló el VAR en el fútbol peruano, durante la temporada 2023. De esta forma, el referente blanquiazul defendió al club de sus amores.

Títulos de Leao Butrón con Alianza Lima

Leao Butrón ha salido 8 veces campeón de la Liga 1, pero solo en 3 veces fue con Alianza Lima. Fue bicampeón con los blanquiazules en los años 2003 y 2004, y luego levantó el trofeo nacional en el año 2017, siendo este el último galardón obtenido en su carrera profesional.